حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
رياضة

رحمة خالد: فخورة بتمثيل مصر وتحقيق ميداليتين في بطولة العالم لتنس الطاولة

رحمه خالد
رحمه خالد
القسم الرياضي

أعربت رحمة خالد لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، عن فخرها بتحقيق ميداليتين برونزيتين خلال مشاركتها في بطولة العالم المقامة حاليًا في القاهرة.

وقالت رحمة خالد، إنها نجحت في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، إضافة إلى برونزية زوجي السيدات، مضيفة: "فخورة للغاية بهذه النتائج، خاصة أن المباريات كانت صعبة وشهدت مستويات مرتفعة من جميع المشاركين".

وأكدت، أن اللعب على أرض مصر يمثل دافعًا قويا لجميع لاعبي المنتخب، مشيدة بالأداء المتميز الذي يقدمه الفريق في منافسات البطولة.

وأضافت: "نحن جميعا فخورون بأننا نمثل مصر، وكل اللاعبين يبذلون مجهودا كبيرا لتقديم أفضل أداء.

ووجهت لاعبة المنتخب الشكر للجهازين الفني والإداري، مؤكدة أنهم يقدمون دعمًا مستمرا للاعبين ويساهمون في تهيئة كافة الظروف المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.

واختتمت رحمة خالد تصريحاتها مؤكدة طموحها الكبير في مواصلة تحقيق الإنجازات خلال البطولات المقبلة، قائلة: "ما زال أمامنا الكثير لنحققه، والقادم أفضل، نعمل بكل قوة من أجل الوصول للذهب ومنافسة أفضل منتخبات العالم، وفخر كبير لنا أن ننافس على أرضنا ووسط جمهورنا".

وحقق أبطال وبطلات مصر نتائج مميزة في منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية، بعدما نجحوا في حصد أربع ميداليات برونزية حتى الآن.

ففي منافسات الفردي سيدات فئة II2، أحرزت البطلة رحمة خالد الميدالية البرونزية، كما نجح الثنائي رحمة خالد ومريم عبد الفتاح في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي سيدات لنفس الفئة.

وفي فئة II3، حقق الثنائي مروان عماد ونور إسلام الميدالية البرونزية في منافسات زوجي الرجال، بينما فاز الزوجي المكون من عبد الله أحمد وإيفان من بلغاريا بالميدالية البرونزية أيضا ضمن منافسات الزوجي المختلط للفئة ذاتها، ليواصل أبطال مصر تألقهم في البطولة العالمية التي تختتم اليوم الجمعة بنهائيات الزوجي المختلط والفرق.

منتخب مصر منتخب مصر لتنس الطاولة منتخب مصر للاعاقات الذهنية الإعاقات الذهنية تنس الطولة للإعاقات

