صاعق كهربائي وسلاح أبيض.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاحا أبيض والآخر يحمل صاعقا كهربائيا بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 3/ الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (عامل"مصاب بجرح قطعى باليد") وطرف ثان (عامل "شقيق طليقة الأول") لخلافات عائلية فيما بينهما تعدى خلالها الثانى على الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (سلاح أبيض – صاعق كهربائى)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.