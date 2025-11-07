قائمة البرتغال لتصفيات المونديال.. رونالدو يقود كتيبة مارتينيز أمام أيرلندا وأرمينيا

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي أيرلندا وأرمينيا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام المباراتان خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2025، حيث يسعى المنتخب البرتغالي لحسم تأهله رسميًا إلى المونديال، بعدما بات على بُعد خطوة واحدة من ضمان بطاقة العبور.

وشهدت القائمة استمرار تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، ضمن صفوف المنتخب، ليقود هجوم الفريق في المباراتين المقبلتين.

قائمة منتخب البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينج)، خوسيه سا (ولفرهامبتون).

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نيلسون سيميدو (فناربخشة)، جواو كانسيلو (الهلال)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، جونزالو إيناسيو (سبورتينج)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (فياريال).

خط الوسط: جواو بالينيا (توتنهام)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، بوتي (سبورتينج)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: جواو فيليكس (النصر)، ترينكاو (سبورتينج)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، رافائيل لياو (ميلان)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر)، كارلوس فوربس (كلوب بروج).

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب البرتغالي معسكره التحضيري الأسبوع المقبل، استعدادًا للمباراتين اللتين تمثلان خطوة حاسمة في طريقه نحو المونديال.