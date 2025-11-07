المقاولون 2013 تتألق في دوري براعم القاهرة

في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري براعم منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2025/2026، حقق فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2013 الفوز على فريق أكاديمية بروفيشنال .

حيث تألق كلا من اللاعبين باحراز الأهداف:

حسن رامي هدفان

احمد رمزي هدفان

محمد عمرو هدف

يعمل الفريق تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني، رئيس القطاع والكابتن محمد محمود المشرف الفني لقطاع البراعم ، والكابتن محمد رجب مساعد المشرف الفني لقطاع البراعم.

ويقود الفريق المدير الفني الكابتن محمد ابو السعود، بمساعدة الكابتن تامر بهجت كمدرب والكابتن احمد سمير كمدرب لحراس المرمى، والكابتن عبدالغني حسين كإداري والكابتن احمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.