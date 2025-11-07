استئصال الطحال.. حكاية الناجي الوحيد في حادث المطرب إسماعيل الليثي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
حوادث

استئصال الطحال.. حكاية الطفل الناجي الوحيد في حادث المطرب إسماعيل الليثي
إسلام دياب

طفل في عمر الزهور، هو الناجي الوحيد في حادث تصادم سيارة المطرب إسماعيل الليثي.. مات والديه في الحادث وخيم الحزن على أهالي محافظة المنيا، بعد هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة زوجين وأصاب طفلهما بجروح خطيرة، إثر تصادم سيارتهما بسيارة يقودها المطرب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على أحد الطرق بالمحافظة، تبين أن إحداهما كان يقودها الفنان إسماعيل الليثي، بينما كانت الأخرى تقل أسرة مكونة من أب وأم وطفلهما الصغير.

وأسفر الحادث عن وفاة الزوجين في موقع الحادث متأثرين بإصاباتهما، فيما نُقل الطفل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وخضع الطفل لعملية جراحية دقيقة استُؤصل خلالها الطحال بسبب نزيف داخلي حاد، وحالته الصحية لا تزال حرجة ويُتابَع داخل وحدة العناية المركزة على مدار الساعة تحت إشراف فريق طبي متخصص.

تصدر حادث الفنان إسماعيل الليثى مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة، بعدما تداول عدد كبير من رواد المنصات صورا  وتفاصيل عن الحادث الذي تعرض له ، وذلك وسط حالة من القلق والدعوات بالشفاء من جمهوره وزملائه في الوسط الفنى .

القصة الكاملة لحادث المطرب إسماعيل الليثى

تعرض الفنان إسماعيل الليثي أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط، لحادث تصادم سيارتين ملاكي ، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم عدد من فرقته الموسيقيه بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص بينهم الفنان الشعبي اسماعيل الليثي وبعض أفراد فرقته الموسيقيه، عقب عودتهم من حفل غنائي بمحافظة أسيوط وفي اتجاههم إلى القاهرة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

الفنان اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة

حصل "صدى البلد" على التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي والذي أصيب في حادث تصادم سيارتين “ملاكي” بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين وتم نقله لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

ووفقًا لما ورد في التقرير الطبي، فإن الفنان إسماعيل الليثي يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

التقارير الطبية للفنان إسماعيل الليثى

وكشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

وأكد التقرير الطبي أنه تم نقل المطرب  إلى قسم الرعاية المركزة ووُضع تحت الملاحظة الدقيقة، مع إعطائه محاليل وأكياس دم لتعويض الفقد الكبير جراء النزيف، إلى جانب متابعة مستمرة من أطباء الجراحة والصدر والعناية المركزة.

اسماء المصابين فى حادث المطرب اسماعيل الليثى

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي ، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين

وهم سري. ج. س 31 سنة، عامل بفرقه موسيقيه مقيم بالجيزة  غيبوبة وجرح بالراس 5سم، وشريف. س. م 48 سنة، عامل بفرقة موسيقية  بالجيزة  اشتباه كسر بالضلوع ، إسماعيل. ر. ا ( وشهرته الليثي ) 38 سنة مطرب مقيم بالجيزة غيبوبة ونزيف من الأنف والفم، وحسام. م. ع 35 سنة، سائق  مقيم بالجيزة،  اشتباه كسر بالقدمين وجرح بفروة الراس 3سم، وياسمين. ع. م 50 سنة بدون  أبنوب اسيوط  غيبوبه تامه  واشتباه كسر بالساق اليسري والذراع الأيسر ، وعمر. ا. م 13سنة طالب  أبنوب أسيوط  كسور بالقدمين غيبوبة، ومحمد. ا. ا 35 سنة عامل بفرقه موسيقية  شبرا الخيمة اشتباه كسر بالقدمين وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وأشرف محمد بغدادي  50 سنة، بدون  عمل، أسيوط،  جثة هامدة، وناجح. ع. ا 46سنة بدون عمل  أسيوط،  جثة هامدة 
وعلاء. ع. م 38 سنة، موظف بمطار أسيوط،  أبنوب أسيوط،  جثة هامدة وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اسماعيل الليثي حادث المطرب اسماعيل الليثي

