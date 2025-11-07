قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

تستعد حكومة الدكتور مصطفي مدبولي  اعتبارا يوم 24 نوفمبر 2025، بدء تسليم الموظفين بالحكومة، مرتبات نوفمبر الجاري.

وقال تقرير أعدته وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية في الحكومة المختصة بصرف رواتب العاملين بالدولة؛ إنها قامت بتبكير حصول الموظفين على مرتباتهم عن شهر نوفمبر 2025.

تفاصيل صرف مرتبات شهر نوفمبر2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والتي ستبدأ فعليًا في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للمرة الرابعة على التوالي خلال العام المالي 2025/2026 الجاري لموظفي أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية.

صرف مرتبات مايو

وخلال الـ5 أيام ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

من سيصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر نوفمببر 2025 وهم من الموظفين

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الإثنين الموافق 24 نوفمبر حتى الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الإثنين 24  حتي الخميس الموافق 27نوفمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 30 من نوفمبر 2025.

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

