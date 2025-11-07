قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت كلية التجارة جامعة القاهرة، عن إعادة عقد الامتحانات للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء من الأسبوع الماضي، بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد.

يجري طلاب شعبة تجارة انجليزي بكلية التجارة جامعة القاهرة غدا السبت اعادة الامتحانات التي تم منعهم من أدائها الأسبوع الماضي، بسبب عدم سداد المصروفات.

كلية التجارة جامعة القاهرة
ذكرت كلية التجارة، في بيانها أنه استنادًا إلى توجيهات الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فقد تقرر تخصيص مواعيد بديلة لعقد الامتحانات لهؤلاء الطلاب خلال أيام السبت والأحد والإثنين من الأسبوع القادم، وذلك وفقًا للجداول المعلنة رسميًا من الكلية.

وأكدت الكلية، حرصها على منح جميع الطلاب الفرصة الكاملة لأداء الامتحانات، مع ضرورة الالتزام بسداد الرسوم المستحقة قبل دخول اللجان، تنفيذًا للضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وحرصًا من جامعة القاهرة على صون حقوق طلابها وضمان انتظام العملية التعليمية، واستنادًا إلى ما دار في اللقاء الودي والبنّاء بين رئيس الجامعة وممثلي طلاب كلية التجارة، والذي شهد الاستماع إلى شكواهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم؛ فقد تقرر ما يلي:

1. تكليف إدارة كلية التجارة بعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) للطلاب الذين تعذر عليهم أداء امتحاناتهم بسبب عدم تسجيلهم أو نتيجة منعهم من دخول اللجان أو تحريرهم لكتاب عذر، على أن تعقد هذه الامتحانات، في مادة أو أكثر، اعتبارا من يوم السبت القادم الموافق ٨ نوفمبر بمقر الكلية، مع إعلان ذلك للطلاب بشكل عاجل وواضح عبر صفحات الكلية.

2. تكليف ا.د.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ويعاونه كل من: ا.د.مدير مركز الخدمات المعرفية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومدير عام شئون التعليم والطلاب، بالقيام بما يلي:

أ- مراجعة قيمة الرسوم الدراسية المقررة على طلاب البرامج الخاصة بكلية التجارة ورصد حجم الزيادة مقارنة بالأعوام السابقة - إن وجدت - والتثبت من الالتزام بقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن.

ب- متابعة التزام الكلية بتطبيق القواعد الخاصة بالمنح الكلية والجزئية وتخفيض الرسوم الدراسية الصادر بها قرارات مجالس الجامعة، وذلك لضمان تقديم الدعم اللازم والرعاية الكاملة للطلاب، مع رفع تقرير عاجل بالنتائج والتوصيات.

3. التوجيه بإحالة الشكاوى المتعلقة بسوء التعامل مع الطلاب إلى التحقيق العاجل بواسطة الادارة المركزية للشئون القانونية، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، بما يصون مكانة الكلية ويضمن حسن تمثيلها والتزام جميع منتسبيها بقيم الجامعة وأخلاقياتها.

4. التأكيد على وجوب احترام قيم وتقاليد الجامعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن ضوابط الامتحانات، ومن أهمها: عدم منع أي طالب من أداء الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، ومحاسبة من يخالف هذه التعليمات، وكذلك وجوب التبصير المسبق للطلاب بشكل الامتحان وتدريبهم على أنماط الاسئلة، وبمراعاة ضوابط الورقة الامتحانية.

5. التشديد على جميع إدارات الجامعة والكليات بضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الجامعة واللوائح والقرارات المنظمة لشئون التعليم والطلاب، والتأكيد على ثوابت جامعة القاهرة في دعم حقوق الطلاب وتوفير كل السبل التي تكفل أدائهم لامتحاناتهم في مناخ عادل ومنضبط، ودون أي عراقيل إدارية أو مالية، مع إقرار كامل الحق في تقسيط الرسوم الدراسية حال توافر الظروف الداعية لذلك.

6. تكليف ا.د.نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة تنفيذ جميع البنود السابقة، فضلا عن تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الطلاب للتواصل في شأن الاطمئنان على تنفيذ ما تم في هذا الخصوص.

وختاما، فإن جامعة القاهرة ستبقى دائمًا نموذجًا يحتذى في صون حقوق الطلاب وترسيخ قيم العدالة والاحترام والريادة الجامعية.

جامعة القاهرة كلية التجارة جامعة كلية التجارة طلاب كلية التجارة عقد الامتحانات المصروفات الدراسية طلاب شعبة تجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

يد سموحة

سموحة يدعم الفريق الأول لكرة اليد قبل مواجهة طنطا في دوري المحترفين

لأ للإدمان " و "تعديل السلوك

انطلاق المعسكر التدريبي بمحاضرات للتوعية لا للإدمان وتعديل السلوك

فيفا

فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 والملحق الأوروبي في زيوريخ

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

فيديو

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد