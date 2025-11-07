قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير السياحة: المتحف الكبير نجاح يثير إعجاب العالم ويعكس عظمة الحضارة المصرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حقق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نجاحًا استثنائيًا وأثار إعجاب العالم أجمع، حيث وقف الزوار وقادة العالم أمام روعة الحضارة المصرية التي لا تضاهى، وهو ما يؤكد مرة أخرى مكانة مصر التاريخية والثقافية على الساحة الدولية. 

وأشاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالتنظيم المتميز والتنسيق الكبير الذي أتاح للحدث أن يترك انطباعًا عالميًا إيجابيًا على كافة المشاركين والزوار.

اهتمام دولي متزايد وجوائز عالمية

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أشار الوزير شريف فتحي إلى أن الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة شهد إقبالًا غير مسبوق، وحصد جائزة أفضل تصميم جناح، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة، ويؤكد قدرة البلاد على تقديم تجربة سياحية متكاملة على مستوى عالمي.

إقبال غير مسبوق على منطقة الأهرامات

أعلن الوزير أن منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير شهدت إقبالًا تاريخيًا من الزوار، حيث بلغ عددهم في يوم واحد أكثر من 36 ألف زائر، ما أدى إلى إغلاق أبواب المنطقة مؤقتًا بعد بلوغ الطاقة الاستيعابية القصوى. هذا الرقم يعكس حجم الجذب السياحي الهائل الذي تتمتع به مصر ويؤكد أهمية الحفاظ على جودة تجربة الزوار.

تنظيم الزوار وتجربة سياحية متميزة

أكد شريف فتحي أن الوزارة تدرس تطبيق نظام حجز مسبق عبر الإنترنت، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، لضمان تنظيم تدفق الزوار وتقديم تجربة سياحية متميزة.

وأضاف: "نسعى لأن يحظى الزائر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، بتجربة تليق بعظمة المكان، وأن يشهد سلوك المصريين الحضاري وحرصهم على الحفاظ على تراثهم وآثار بلدهم."

نجاح جماعي وجهود متفانية

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي قامت به مختلف أجهزة الدولة وفريق العمل الضخم، وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إخراج الحفل بصورة مبهرة أبهرت العالم، مشيرًا إلى أن هذا النجاح هو نتيجة جهود متواصلة على مدار سنوات لضمان تقديم صرح ثقافي يعكس تاريخ مصر العريق ويعزز مكانتها السياحية عالميًا.

المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثار شريف فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

فيديو

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد