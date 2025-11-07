وزير السياحة: المتحف الكبير نجاح يثير إعجاب العالم ويعكس عظمة الحضارة المصرية

حقق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير نجاحًا استثنائيًا وأثار إعجاب العالم أجمع، حيث وقف الزوار وقادة العالم أمام روعة الحضارة المصرية التي لا تضاهى، وهو ما يؤكد مرة أخرى مكانة مصر التاريخية والثقافية على الساحة الدولية.

وأشاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالتنظيم المتميز والتنسيق الكبير الذي أتاح للحدث أن يترك انطباعًا عالميًا إيجابيًا على كافة المشاركين والزوار.

اهتمام دولي متزايد وجوائز عالمية

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، أشار الوزير شريف فتحي إلى أن الجناح المصري في بورصة لندن للسياحة شهد إقبالًا غير مسبوق، وحصد جائزة أفضل تصميم جناح، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة، ويؤكد قدرة البلاد على تقديم تجربة سياحية متكاملة على مستوى عالمي.

إقبال غير مسبوق على منطقة الأهرامات

أعلن الوزير أن منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير شهدت إقبالًا تاريخيًا من الزوار، حيث بلغ عددهم في يوم واحد أكثر من 36 ألف زائر، ما أدى إلى إغلاق أبواب المنطقة مؤقتًا بعد بلوغ الطاقة الاستيعابية القصوى. هذا الرقم يعكس حجم الجذب السياحي الهائل الذي تتمتع به مصر ويؤكد أهمية الحفاظ على جودة تجربة الزوار.

تنظيم الزوار وتجربة سياحية متميزة

أكد شريف فتحي أن الوزارة تدرس تطبيق نظام حجز مسبق عبر الإنترنت، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، لضمان تنظيم تدفق الزوار وتقديم تجربة سياحية متميزة.

وأضاف: "نسعى لأن يحظى الزائر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، بتجربة تليق بعظمة المكان، وأن يشهد سلوك المصريين الحضاري وحرصهم على الحفاظ على تراثهم وآثار بلدهم."

نجاح جماعي وجهود متفانية

وأشاد الوزير بالدور الكبير الذي قامت به مختلف أجهزة الدولة وفريق العمل الضخم، وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إخراج الحفل بصورة مبهرة أبهرت العالم، مشيرًا إلى أن هذا النجاح هو نتيجة جهود متواصلة على مدار سنوات لضمان تقديم صرح ثقافي يعكس تاريخ مصر العريق ويعزز مكانتها السياحية عالميًا.