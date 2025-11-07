كافاناج حكما لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعيين الحكم كريس كافاناج لإدارة قمة الجولة الحادية عشرة بين مانشستر سيتي وليفربول، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات موسم 2025/2026 من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف ليفربول صاحب المركز الثالث، ما يجعل اللقاء بمثابة مواجهة مباشرة على الصدارة في هذه المرحلة من الموسم.

وذكرت الرابطة أن طاقم التحكيم المساعد سيتكوّن من دان كوك وستيوارت بيرت، بينما يتولى سام باروت مهمة الحكم الرابع. أما في غرفة تقنية الفيديو الـVAR، فسيتواجد الحكم الدولي مايكل أوليفر، ويعاونه تيم وود.

وسبق لكافاناج إدارة 3 مباريات لليفربول هذا الموسم، خسر خلالها في كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح، وفاز على آرسنال بهدف دون رد، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف في الدوري.

ولم يقُد كافاناج أي مباراة لمانشستر سيتي هذا الموسم حتى الآن، لكنه أدار مباراتين بين الفريقين في الموسم الماضي، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1 في نوفمبر 2023، بينما فاز ليفربول في الثانية بهدفين دون رد في ديسمبر من العام ذاته.