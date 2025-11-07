لأول مرة .. رمد المنصورة تنجح في تصوير قاع عين حديث الولاده بتقنية OCT

نجح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنصورة بمحافظة الدقهلية في تصوير مولود حديث الولادة من فئة الخدج، يبلغ عمره أيامًا فقط، باستخدام تقنية تصوير قاع العين الملون بجهاز (OCT)، وذلك كبديل متطور عن كاميرا (RetCam) في تشخيص ومتابعة حالات اعتلال الشبكية في الأطفال المبتسرين (ROP) المتقدمة.

ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تطوير الخدمات التشخيصية داخل مستشفى رمد المنصورة، لما توفره التقنية الجديدة من دقة عالية في تصوير قاع العين وتقييم الشبكية دون الحاجة لتقنيات أكثر تكلفة أو تدخلاً.

وضم الفريق الطبي الذي نفّذ العملية كلًا من:الدكتور أحمد النجدي،الدكتور محمد معوض،

الدكتورة هيام الحماقي،

الدكتورة أماني محمد علي،

الدكتور إسلام عبد الهادي.

وأشاد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى رمد المنصورة، مؤكدًا أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص المديرية على دعم المستشفيات التخصصية وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لخدمة المرضى على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة.