برلمان

مصر القومي: اتفاق الديار القطري يعيد الثقة في أسواق دولتنا

علم الروم
علم الروم
محمد الشعراوي

أشاد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، بالاتفاق التاريخي الذي جرى توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مؤكداً أن هذا التعاون الاستثماري الضخم يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج ويبرهن على أن مصر ما زالت وجهة واعدة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات العالمية.

ولفت روفائيل، في بيان له، إلى أن المشروع يمثل نقطة تحول في مسار التنمية الساحلية، إذ سيحول منطقة “علم الروم” إلى مدينة عالمية متكاملة تضاهي كبريات المدن السياحية في المنطقة، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام سوق العمل المصري ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويحفز قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وأشار روفائيل، إلى أن هذا الاتفاق يأتي امتداداً للصفقات الاستراتيجية السابقة مثل مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، ما يعكس نجاح الدولة في تطبيق رؤية اقتصادية قائمة على الشراكة الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويمثل دليلاً على الثقة المتزايدة في السياسة الاقتصادية المصرية التي تراهن على الاستقرار والانفتاح والشفافية.

وأضاف روفائيل، أن هذه المشروعات القومية العملاقة لا تُعد مجرد استثمارات مالية، بل هي شراكات تنموية تُعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاقتصادية، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وجعل الاستثمار محوراً رئيسياً للنهوض الوطني.

الديار علم الروم البرلمان مصر القومي نواب

