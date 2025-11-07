ملحمة وطنية في الخليج .. إقبال كثيف للمصريين على صناديق الاقتراع باليوم الأول

شهدت الجاليات المصرية في دول الخليج العربي سيمفونية جديدة من الحب والانتماء للوطن، حيث توافد المواطنون بكثافة على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

وكان هذا المشهد تعبيراً حياً عن حرص المصريين بالخارج على ممارسة حقوقهم السياسية والمساهمة في تشكيل برلمان يعكس إرادتهم ويعزز مسار الإصلاح والتشريع.

إقبال جماهيري في مختلف الدول الخليجية

توافد الناخبون منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة على مقار السفارات المصرية في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

وفتحت السفارات أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وتيسيرات لضمان سهولة عملية التصويت لجميع المواطنين.

إجراءات تنظيمية لتيسير العملية الانتخابية

أوضحت السفارات والقنصليات المصرية أن العملية الانتخابية شهدت تعاوناً كاملاً مع السلطات المحلية في كل دولة، مع توفير لجان مساعدة لتسهيل دخول الناخبين والتأكد من سير التصويت بسلاسة.

وأكد القائمون على العملية أن تنظيم العمل جاء لضمان تحقيق تجربة انتخابية آمنة وسلسة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مصر.

واجب وطني لأبناء الجاليات

من جانبهم، أكد أبناء الجاليات المصرية في دول الخليج أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يمكن التغافل عنه، وأن الحضور إلى مراكز الاقتراع يعكس حرصهم على المساهمة في صياغة مستقبل وطنهم.

إقبال ملحوظ في الرياض وجدة

وفي المملكة العربية السعودية، شهدت السفارة المصرية بالرياض والقنصلية في جدة إقبالاً كثيفاً من المواطنين للإدلاء بأصواتهم. وقد رحبت السفارة بالمواطنين منذ افتتاحها في الساعة التاسعة صباحًا، وسط تنظيم محكم لضمان تدفق الناخبين بشكل منتظم وراحة الجميع أثناء التصويت.