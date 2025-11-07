قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
محافظات

غدا السبت .. النطق بالحكم على قاتلة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى

المتهمه بقتل أطفال دلجا
المتهمه بقتل أطفال دلجا
ايمن رياض

تسدل محكمة جنايات المنيا غدا السبت، الستار على واقعة قرية دلجا بمركز ديرمواس ، للنطق بالحكم فى جريمة قتل الأب وأبنائه الستة على يد زوجته الثانية، والتى وضعت لهم السم فى الخبز للتخلص من الأبناء، بعد أن إحالت المحكمة ، برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين علي نجيده، واحمد محمد نصر، وعمرو ناصيف طاحون، وسعيد عبد الجواد رئيس النيابة، وامانة سر احمد سمير وعادل امام سيد،أوراق المتهمه "ه.ا"، 26 سنه بقتل الأطفال إلى فضيلة المفتي.


كانت محكمة جنايات المنيا، قد عقدت جلسات محاكمة المتهمه بقتل زوجها وأطفاله السته بقرية دلجا بمركز ديرمواس للمرافعة، وتم مناقشة طلبات الدفاع وضم تقرير من كلية الزراعة حول طبيعة المادة السامة من عدمه، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين ومرافعة النيابة العامة وتفريغ الكاميرات حسب طلب الدفاع.

وجاء نص القرار هيئة المحكمه أنه بعد الاطلاع علي المذكرة المقدمة من دفاع المتهمة هاجر أن 26 سنه وشهرتها نعمة محبوسة جديدة بالطلبات وما تم إثباته بالجلسة  قررت المحكمه التأجيل لجلسة اليوم الأول من دور شهر اكتوبر لعام 2025 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ جميع الطلبات الواردة بتلك المذكرة وما تم إثباته بمحضر الجلسة، وصرحت للدفاع بالاستعلام من المركز القومي للبحوث لإعداد مذكرة عن مادة " الكلوروفينيا بير" ومدي تأثيرها علي الإنسان والحيوان والزروع علي النحو الوارد بمذكرة الدفاع ولحضور المحام الأصيل وللمرافعه من النيابه العامة والدفاع مع استمرار حبس المتهمة، في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمسجلة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمة، هاجر. ا. ع ، الشهيرة بـ"نعمة" البالغة من العمر 26 عامًا والمحبوسة على ذمة القضية، متهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلوروفينابير السامة في الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس، كما وجهت إليها تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبد الفتاح، زوجة زوجها الأولى، من خلال دس الخبز المسموم لها ولأطفالها في الخبز.

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

