قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسئول بالبرلمان الدنماركي: بلادنا تثمن دور مصر المحوري في غزة

البرلمان الدنماركي
البرلمان الدنماركي
عبد الخالق صلاح

قال كريستيان فريسباج، رئيس لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الدنماركي، من كوبنهاجن، إن الدنمارك تُقدّر الدور الهام الذي تلعبه مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا: "أود أن أعبر عن احترامي العميق لمصر، لدورها الكبير في توفير المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأجهزة الطبية التي تنقذ الأرواح، فضلاً عن جهودها في الوساطة لوقف إطلاق النار"، مشيدا بأهمية الجهود التي بذلت في مؤتمر شرم الشيخ بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف فريسباج، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تلعب دوراً محوريًا في تسهيل وصول المساعدات عبر معبر رفح، حيث دخلت حوالي 4000 شاحنة مساعدات إلى غزة، ولكننا نعلم أن الحاجة لا تزال كبيرة، وما زال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. نحن ممتنون لمصر على هذا الدور، ولكننا نحتاج إلى مزيد من الدعم، موضحا أن هذه الجهود ضرورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع.

وتابع: "الدنمارك ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في غزة وكذلك للمساعدة في عملية إعادة الإعمار، ونحن مستعدون للعمل مع مصر في هذا الشأن"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدنمارك تدعم بشكل كامل مبدأ "حل الدولتين" كطريق لتحقيق السلام في المنطقة، وقال: "الدنمارك تؤيد حل الدولتين، ونحن نؤمن أن هذا هو المسار الأساسي لضمان استقرار المنطقة. نريد أن نرى دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة. ما يحدث في الضفة الغربية من تصرفات للمستوطنين غير مقبول."

وأكد فريسباج أنه لا بد من تعزيز السلطة الفلسطينية لتكون قادرة على السيطرة على غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة أن تترك حركة حماس سلاحها وتبتعد عن التدخل في السياسة، وقال: "السلطة الفلسطينية يجب أن تكون هي المسؤولة عن غزة، وإذا أردنا حلاً دائمًا فإن السلطة الفلسطينية يجب أن تسيطر على كامل الأراضي الفلسطينية، نحن في الدنمارك نعتبر مصر شريكاً أساسياً في دعم حل الدولتين، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، وكذلك زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى مصر، تؤكد على التزامنا المشترك بهذه الأهداف"، مؤكدا أن  الدنمارك تسعى لتعاون دولي موسع من أجل دعم حل الدولتين. وقال: "المجتمع الدولي يجب أن يكون متحدًا في دعمه لحل الدولتين، ونحن في الدنمارك مستعدون لدعم هذا الحل. يجب أن يعمل الجميع معًا لتحقيق هذا الهدف."

كريستيان فريسباج رئيس لجنة السياسات الخارجية البرلمان الدنماركي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد