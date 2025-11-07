جولة ميدانية لـ رئيس مياه كفر الشيخ الجديد بمنطقة دسوق | صور

أجرى المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أولى زياراته التفقدية المفاجئة منذ توليه مهام منصبه، إلى منطقة مياه دسوق.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس مجلس الإدارة سير العمل بالمنطقة واطمأن على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، كما تابع خطط التشغيل والصيانة.

واستمع إلى عرض من المهندس هاني البسيوني، مدير المنطقة، حول سير العمل والتحديات الميدانية، وما تم تحقيقه من جهود لتحسين مستوى الأداء.

وأثنى المهندس أحمد الصراف على أداء مدير المنطقة والجهود المبذولة من فريق العمل، مشيدًا بما لمسه من حرصٍ على الانضباط وجودة الأداء.

وأكد رئيس الشركة أهمية جودة الخدمة المائية والخدمة الاستيعابية المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بنهو المشروعات الجارية طبقًا للخطط والبرامج الزمنية المحددة، مع تفعيل عبارة “باقي من الزمن” كمنهج عمل لنهو المشروعات ورفع كفاءة الخدمة بشكل مستمر.

وأعرب المهندس أحمد الصراف عن تقديره لجهود العاملين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالعمل الميداني والتواصل المباشر مع جميع المناطق، لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة كفر الشيخ.