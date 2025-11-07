من مصر القديمة إلى الحاضر.. ثقافة القاهرة تحتفل بالمتحف الكبير بفنون وحكايات للأطفال

تواصل قصور الثقافة بالقاهرة فعالياتها الثقافية والفنية بعدد من مواقعها، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بافتتاح المتحف المصري الكبير، تحت شعار "مصر عادت شمسك الذهب"، في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي الذي يعيد تقديم حضارة مصر العريقة للعالم.

في قصر ثقافة المطرية، عقدت محاضرة بعنوان "من أرض مصر القديمة إلى الحاضر.. حوار حول تاريخ مصر العريق"، تحدث خلالها وفاء محمد حسين وكرم هلال أخصائيا الثقافة العامة عن مسيرة الحضارة المصرية عبر العصور، وما يمثله المتحف من رمز لاستمرارية الهوية الوطنية.

كما أقيمت ورشة موسيقية بعنوان "السلم الموسيقي عند القدماء المصريين" قدمتها نورهان رضوان، عزفت خلالها مقطوعات وطنية مستوحاة من تاريخ مصر القديم، في أجواء فنية عبرت عن فخر المشاركين بالحدث الكبير، إلى جانب ورشة فنية للأطفال لعمل إعلان عن المتحف.

وفي قصر ثقافة مصر الجديدة، نظم قسم الفنون التشكيلية ورشة بعنوان "دعوة إلى المتحف المصري" تنفيذ ديانا منير، عبّر خلالها الأطفال عن رؤيتهم للمتحف كأيقونة حضارية من خلال أعمال فنية مستوحاة من التراث المصري.

وفي قصر ثقافة عين حلوان، أُقيمت ورشة حكي بعنوان "قصة حورس" من خلال مسرح العرائس تنفيذ هند رضا، تناولت رموز العدالة والحكمة في الموروث المصري القديم، إلى جانب مسابقة ثقافية بعنوان "اختبر معلوماتك" حول مقتنيات المتحف المصري الكبير، إعداد مكتبة الطفل بالقصر.

أما بيت ثقافة المقاولون العرب فقد قدم عرض فيلم قصير عن "الحضارة المصرية" تنفيذ رشا فاروق، ومعرض كتب إعداد صباح عبد الرؤوف، وورشة تلوين مستوحاة من الفن المصري القديم تنفيذ ياسمين محمد، بمشاركة أطفال مكتبة الطفل والمكتبة العامة.

كما نظم بيت ثقافة نادي هليوليدو ورشة حكي بعنوان "المتحف المصري الكبير" تحدثت خلالها رباب السيد قطب عن أهمية المتحف كأكبر صرح أثري عالمي ودوره في حفظ التراث وتقديمه للعالم بأسلوب يجمع بين الأصالة والتكنولوجيا.

وفي بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع، أُقيم حوار مفتوح بعنوان "الحضارة المصرية القديمة" بإشراف مروة عبد الهادي ومرفت محمد، تناول عظمة التراث المصري ومقتنيات المتحف، أعقبه ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الأسلوب الفني في تصميم واجهة المتحف الكبير" بإشراف بسمة محمد، تعرف خلالها الطلاب على النمط المعماري للمتحف ورسموا عناصر مصرية قديمة وزينوها بالألوان.

وضمن برامج فرع ثقافة القاهرة برئاسة الدكتورة ابتهال العسلي، أقامت مكتبة دار الحرب الإلكترونية حلقة نقاشية بعنوان "أهمية المتاحف المصرية" تناولت خلالها نجلاء عبد اللطيف الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف كحارسة للتراث وذاكرة الوطن، فيما نظم بيت ثقافة المدفعية حوارا مفتوحا بعنوان "افتتاح المتحف المصري الكبير" تنفيذ نيڤين حسن، حول أهمية المتحف كمنارة ثقافية تعيد تقديم تاريخ مصر للعالم في ثوب عصري يليق بعراقتها.

وفي مكتبة طفل المعادي، نفذت ورشة عمل بعنوان "تاج من الفوم" تنفيذ زينب الحسين ونادية علي، تلتها جلسة حوارية بعنوان "مشاعر الأطفال تجاه افتتاح المتحف المصري الكبير" أدارتها عزة الحسيني، هدفت إلى تعزيز روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية لدى الأطفال.