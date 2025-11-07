مي سليم تتألق في عيد ميلادها وتحتفل بطريقتها

احتفلت النجمة مى سليم بعيد ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور على حسابها بموقع فيس بوك أثناء احتفالها بهذه المناسبة.

وظهرت مي وهي أمام تورتة عيد الميلاد، وارتدت فستان قصير يحمل لونين الأسود بالجزء العلوي والأبيض بالأسفل و علقت علي الصور قائلة "عيد ميلادى".



تحتفل اليوم 6 نوفمبر الفنانة مي سليم بعيد ميلادها الـ 41، ورغم ذلك لايبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين ولازالت تحافظ على شبابها ورشاقتها.

تعتبر الفنانة مي سليم من المشاهير اللاتي تجذب الأنظار نحو أناقتها ورشاقتها فهي تتمتع بذوق راقي في أختيار الأزياء التي تظهر بها من حين لآخر.



تحرص مي سليم على اتباع احدث صيحات الموضة وتقوم بأختيار ما يتناسب معها، وتفضل دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

تقوم مي سليم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية مع إطلالاتها بالإضافة إلي الأحذية والحقائب التي تزيد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي سليم على تسريحات شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، كما تختار صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.