جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "
مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي سليم

مي سليم
مي سليم
هاجر هانئ

تحتفل اليوم 6 نوفمبر الفنانة مي سليم بعيد ميلادها الـ 41، ورغم ذلك لايبدو عليها تخطيها حاجز الأربعين ولازالت تحافظ على شبابها ورشاقتها.

تعتبر الفنانة مي سليم من المشاهير اللاتي تجذب الأنظار نحو أناقتها ورشاقتها فهي تتمتع بذوق راقي في أختيار الأزياء التي تظهر بها من حين لآخر.


تحرص مي سليم على اتباع احدث صيحات الموضة وتقوم بأختيار ما يتناسب معها، وتفضل دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.
تقوم مي سليم بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية مع إطلالاتها بالإضافة إلي الأحذية والحقائب التي تزيد من أناقتها.
ومن الناحية الجمالية، تعتمد مي سليم على تسريحات شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، كما تختار صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.

مي سليم عيد ميلاد مي سليم إطلالات مي سليم

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

المستعمرة

الفيلم المصري “المستعمرة” يحصد جائزة الجمهور بمهرجان أفريكالديا السينمائي

أحمد حلمي

أحمد حلمي ينعى المؤلف أحمد عبد الله

عمرو دياب وجيجي حديد

السقا ضيف حفل عمرو دياب في أبو ظبي | صور

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

