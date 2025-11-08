قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مزيف ومنسوب لدولة أخري.. الزراعة تكشف ملابسات فيديو نفوق ماشية متداول

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

تداولت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تظهر فيها نفوق الكثير من الماشية بسبب انتشار الأمراض والأوبئة مدعين بذلك بأن هذا الفيديو فى إحدى المزارع بمصر .

ومن جانبها ، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعتها ببالغ الدقة للفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يزعم ناشروه أنه يوثق حالات نفوق للماشية في إحدى المزارع المصرية نتيجة الإصابة بمرض الحمى القلاعية.

ونفت الوزارة جملة وتفصيلاً صحة هذا الادعاء، وأوضحت أن هذا الفيديو مزيف ومنسوب كذبًا إلى أحد المزارع في مصر، مشيرة إلى انه بالمتابعة والتحري، تبين أن الفيديو المتداول هو لحالات نفوق في إحدى المزارع بدولة باكستان الشقيقة،  وكانت حالة تسمم جماعي بالمزرعة، ضمن آثار الفيضانات والكوارث الطبيعية لديهم، والتي تسببت في وجود بعض المواد السامة اختلطت بالأعلاف والمياه، وليس له أي علاقة بالثروة الحيوانية أو الوضع الصحي للماشية داخل جمهورية مصر العربية.

الفيديو مفبرك


وأكدت الوزارة أن ذلك الفيديو منشور على منصة يوتيوب منذ فترة بعيدة، ويتم إعادة نشره حاليا، لافتة إلى انه بالمتابعة أيضا تلاحظ بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر بعض الفيديوهات حول إصابات بالحمى القلاعية، ترجع إلى عامي 2012 و2022، بهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وتطمئن وزارة الزراعة المواطنين والمربين بأن الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في مصر آمن ومطمئن، بفضل جهود الدولة المصرية وخططها الوقائية والاستباقية، حيث يتم تنفيذ حملات قومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بواقع ثلاث حملات دورية شاملة على مدار العام، بهدف حماية الثروة الحيوانية ورفع المناعة وزيادة الإنتاج، كما تواصل اللجان البيطرية الثابتة والمتحركة تنفيذ الحملة القومية الموسعة الجارية حالياً بجميع القرى والمحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة لتأمين الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة على توافر الأمصال واللقاحات المحلية المعتمدة، والتي يتم إنتاجها بأعلى درجات الفاعلية والجودة والكفاءة، وبنسب تغطية عالية جداً لضمان التحصين الشامل.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مجدداً على أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تماماً ولا تشكل أي خطر على صحة المواطنين، شريطة أن تكون من مصدر موثوق ومذبوحة داخل المجازر الرسمية المعتمدة التي تخضع للكشف البيطري الكامل قبل وبعد الذبح.

وتناشد الوزارة جميع المربين ومالكي الماشية التعاون الكامل والفوري مع لجان التحصين البيطرية، وتقديم حيواناتهم لتلقي اللقاحات اللازمة، لما للتحصين من أهمية قصوى في الحفاظ على قطعانهم كخط دفاع أول.

الزراعة الماشية نفوق الماشية الحمى القلاعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

ترشيحاتنا

المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال

الفضالي: أدعو المصريين في الخارج والداخل للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب لاختيار الأفضل

الماشية

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو حالات نفوق الماشية المتداول.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

صورة ارشيفية

المؤتمر: مشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات النواب 2025 تعكس وعياً وطنياً

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد