الزراعة: فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات المصرية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 272 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك، من بينهم مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والبحوث الزراعية.

وخلال هذا الأسبوع، التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في العاصمة الأردنية عمان، نظيره الأردني المهندس صائب خريسات، وذلك في مستهل زيارته للمملكة، لحضور اجتماعات الدورة الجديدة من اللجنة المصرية الأردنية الزراعية المشتركة.

كما شهد الوزيران ختام أعمال اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، كما شارك فاروق، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن "الحوار الإقليمي حول تمكين المرأة من خلال سياسات التمويل للنهوض بالزراعة الدائرية في المنطقة العربية"، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمّان.

واستقبل وزير الزراعة، "جاك جاكوب مويمبو"، وزير الداخلية والأمن الداخلي بجمهورية زامبيا، والوفد المُرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة موقف المزارع المصرية المشتركة بدولة زامبيا.

كما التقى فاروق، ونظيره الأيرلندي، "نويل جريلش"، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين لبحث سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين

وأشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه يمثل ميلاد حضاري جديد يعيد تقديم مصر للعالم.

فيما نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا سلطت الضوء من خلاله على أبرز الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث الصحراء خلال شهر أكتوبر، كما استقبل مركز البحوث الزراعية الوفد الرسمي من جمهورية اتحاد ميانمار، برئاسة الدكتور يي تينت تون، مدير عام إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري للاطلاع على جهود معهد بحوث القطن.



واستقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفدا فنيا رفيع المستوى من جمهورية الدومينيكان، في إطار مواصلة الجهود لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات المصرية، بينما كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات، لجهودها الميدانية لتنفيذ أعمال التقصي والمتابعة الدورية لأسواق ومزارع الماشية.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحصين أكثر من 1.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بواقع 2.4 مليون جرعة، كما كشفت عن جهود الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بدعم المزارعين والمرور الميداني، كما تابعت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة الجيزة.

واختتمت وزارة الزراعة، برنامجا تدريبيا مكثفا حول تخطيط وإدارة المدارس الحقلية، والذي نفذه معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية في 10 محافظات، بينما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بالنوبارية تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الفراولة في مصر" بالتعاون مع الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل (كروب لايف مصر) وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي ودعم مديرية الزراعة بالنوبارية.



كما كشف قطاع استصلاح الأراضي، عن أنه تم أزالة نحو 42 حالة تعدي خلال الأسبوع الماضي، في مراقبات بورسعيد وسهل الحسينية والدقهلية، طيبة، بني سويف، والإسماعيلية، بينما كشفت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد أنشطتها خلال شهر أكتوبر 2025، والذي تضمن إصدار 544 موافقة فنية، و388 إفراجًا جمركيًا، و352 بطاقة استدلالية، و176 شهادة اختبار للتقييم الحيوي، و167 شهادة للمشتغلين بالاتجار في المبيدات، و121 شهادة تسجيل، و111 شهادة تأهيل مطبق مبيدات، إلى جانب 21 توصية إضافية لمبيد مسجل (Off Label)، و11 إفادة خاصة بالشموع المستخدمة في الموالح المصدّرة، و5 تراخيص مصنع مبيدات، و20 شهادة تدريب للتبخير الاحترافي، في إطار جهود اللجنة المستمرة لتطوير منظومة تسجيل وتداول المبيدات وضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية صحة الإنسان والبيئة.

كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفد فنى رفيع المستوى من دولة الدومنيكان، برفقة مسئولى الحجر الزراعى المصرى للإطلاع على دور المعمل فى منظومة الرقابة على صادرات مصر الغذائية، كما شارك في ورشة عمل حول مكافحة التجارة غير المشروعة والغش والتهريب فى المبيدات الزراعية فى مصر" والمنظمة من قبل الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وبلغ إجمالى عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 5500 عينة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.