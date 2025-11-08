قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مديرية العمل بالإسماعيلية تنجح في تسوية شكوى جماعية لعدد من ذوي الهمم

الإسماعيلية انجي هيبة

 نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية في إنهاء شكوى جماعية مقدمة من ثمانية من العاملين من ذوي الهمم بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع أطراف العمل داخل مقر المديرية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة شكاوى العمال والعمل على سرعة حلها بما يضمن حقوقهم ودعم مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأسفرت الجهود عن تسوية ودية شاملة حصل بموجبها العاملون على كامل مستحقاتهم القانونية، تحت إشراف مباشر من الدكتور أيمن شعبان، مدير عام مديرية العمل، وبمشاركة فريق من قيادات المديرية. وقد تمت الإجراءات في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والشفافية الكاملة.

وأكد مدير المديرية أن ما تم يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون حقوق جميع العاملين دون تمييز، مشيرًا إلى أن المديرية تتعامل مع جميع الشكاوى وفقًا لأحكام القانون وبما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.

كما أوضح أن مديرية العمل تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل، مؤكدًا أن حقوق العاملين خط أحمر وأن المديرية مستمرة في أداء دورها لخدمة المواطن وضمان بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم التنمية.

