أخبار العالم

طواقم الصليب الأحمر الدولي تدخل إلى حي السلطان.. وإسرائيل تعيد جثامين15شهيدا

محمد على

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الصليب الأحمر الدولي دخلت إلى حي السلطان بمدينة رفح برفقة وحدة الظل التابعة لكتائب القسام للبحث عن جثة القتيل الإسرائيلي هدار جولدن.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولون في مستشفى في قطاع غزة إن إسرائيل أعادت يوم السبت جثث 15 فلسطينيًا إلى غزة، وذلك بعد يوم من إعادة المسلحين رفات رهينة إلى إسرائيل بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الهش في الحرب التي استمرت عامين.

ويمثل التبادل خطوة أخرى إلى الأمام في الهدنة الهشة التي توسطت فيها الولايات المتحدة. وكجزء من الصفقة، أعادت إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا مقابل كل رهينة إسرائيلي.

وقال مستشفى النصر في مدينة خان يونس إن الجثث الـ 15 تم نقلها إلى هناك.

وجاءت العودة بعد وقت قصير من تأكيد إسرائيل أن الرفات التي أعيدت ليلة الجمعة كانت لرجل إسرائيلي توفي أثناء قتال حماس في هجوم المسلحين في 7 أكتوبر 2023 الذي بدأ الحرب. وتم التعرف على جثة الرهينة على أنها جثة ليور رودايف، وفقًا لبيان من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أفاد منتدى الرهائن والعائلات المفقودة أن رودايف وُلد في الأرجنتين وانتقل إلى كيبوتس نير إسحاق، وهو مجتمع زراعي جنوب إسرائيل، في طفولته. تطوّع لأكثر من 40 عامًا كسائق سيارة إسعاف وكان عضوًا في فريق الاستجابة للطوارئ في المجتمع.

وأضاف المنتدى أنه قُتل في الهجوم الذي قادته حماس، وأن جثته نُقلت إلى غزة.

منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، أطلق مسلحون فلسطينيون سراح رفات 23 رهينة، من بينهم جثة رودايف، ولا يزال خمسة منهم في غزة.

وقد سلّمت إسرائيل، بما في ذلك الرفات التي أُعيدت يوم السبت، جثث 300 فلسطيني. وقد واجه مسؤولو الصحة في غزة صعوبة في تحديد هوية الجثث بسبب عدم توفر أدوات فحص الحمض النووي، وقد تعرفوا على هوية 84 جثة.

وبموجب شروط وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، يُفترض أن تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

ومع ذلك، لا تزال جهود الإغاثة بموجب الاتفاق أقل بكثير مما هو مطلوب في غزة، وفقًا لفرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة. 

طواقم الصليب الأحمر حي السلطان وإسرائيل جثامين الاحتلال

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت

