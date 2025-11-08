قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمل مبدى تشكر اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس: تكليف جديد لخدمة الرياضة المصرية

أمل مبدي
أمل مبدي
محمد سمير

تقدمت المهندسة أمل مبدى بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، وذلك عقب اختيارها عضوًا بلجنة إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية باللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدة أن هذه الثقة الغالية تمثل تشريفًا ومسئولية وطنية جديدة في مسيرتها لخدمة الرياضة المصرية.

وقالت المهندسة أمل مبدى: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس على الثقة الكبيرة والاختيار الكريم، هذا التكليف مسئولية وطنية قبل أن يكون تشريفًا، وسأعمل بكل إخلاص لخدمة مصر والرياضة المصرية والمساهمة في تطوير منظومة تنظيم الأحداث الرياضية بما يليق باسم وطننا ومكانته".

جاء هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز للمهندسة أمل مبدى، التي تشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية (فيرتوس).

ومنذ توليها رئاسة الاتحاد عام 2014، قادت أمل مبدى نقلة نوعية في رياضة ذوي الإعاقة الذهنية، وأسست لبرامج دمج وتأهيل جعلت من مصر نموذجًا يحتذى به على المستويين العربي والدولي.

وتُعد المهندسة أمل مبدى أيقونة للتمكين والدمج والابتكار والريادة في المجال الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية؛ إذ لم تكتفِ بممارسة دور قيادي، بل صنعت تاريخًا جديدًا وأسست مجتمعًا رياضيًا متكاملًا يتيح الفرص للجميع دون استثناء.

أمل مبدى اللجنة الأولمبية المهندس ياسر إدريس المهندسة أمل مبدى لجنة إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية اللجنة الأولمبية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

ترشيحاتنا

ألمانيا

عطل فني يجبر وزير خارجية ألمانيا على تعديل خطة سفره لقمة الاتحاد الأوروبي

جنوب لبنان

الصحة اللبنانية: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على راشيا الوادي

المساعدات الإنسانية في طريقها إلي غزة

الولايات المتحدة تستبعد إسرائيل وتتولى إدارة دخول المساعدات إلى غزة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد