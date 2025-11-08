قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السفير رضا الطايفى: مكتبة سيوة نموذجية وصديقة للبيئة

السفير رضا خلال تفقد المكتبة
السفير رضا خلال تفقد المكتبة
ايمن محمود

أكد السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة أن مكتبة مصر العامة بسيوة تعد من المكتبات الرائدة، والمتميزة من الناحية الإنشائية ما يؤهلها لتصبح مكتبة نموذجية كمكتبة صديقة للبيئة 

وأضاف  السفير رضا الطايفى أنه يتم الاعداد والتجهيز لتحويل مكتبة مصر العامة بواحة سيوة إلى مكتبة خضراء ذكية.

وأشار الطايفى إلى أنه يتم  العمل على مواكبة مكتبة سيوة  لجهود الدولة في التحول الرقمى من خلال الاعداد لدورات تدريبية ودعمها بمزيد من أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، بالإضافة إلى تنظيم دورات كمنح في الطاقة الشمسية بمشاركة الطلاب .

وأضاف الطايفى خلال لقائه العميد على محمد كمال مدير برنامج التدريب المكثف بالمحافظات بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على  تنفيذ إضاءة المكتبة من خلايا خلايا الطاقة الشمسية في إطار التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والاستفادة من المقومات الطبيعية بسيوة ، كما سيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا لتصبح مكتبة ذكية تواكب تكنولوجيا المعلومات 

وقال العميد على محمد أن وزارة الاتصالات تدعم المشروعات الخضراء الذكية ضمن استراتيجية المعهد .

وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من أبناء سيوة في هذا المجال وتشهد الواحة زيادة مضطردة في استخدام التكنولوجيا والطاقة النظيفة مما يتيح توفير العديد من فرص العمل للشباب بالواحة .

