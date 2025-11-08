قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة أبطال 72 دولة.. منافسات قوية في اليوم الثالث لبطولة العالم للرماية

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية
محمد سمير

تتواصل بنجاح فعاليات بطولة العالم للرماية “مسدس وبندقية – القاهرة 2025” في يومها الثالث، والتي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 رامٍ ورامية من 72 دولة حول العالم، وسط تنظيم عالمي يعكس ريادة مصر في استضافة كبرى البطولات الدولية.

وتستمر منافسات اليوم بمسابقة ١٠م بندقية ضغط هواء " سيدات" ومسابقة ٥٠م مسدس رجال وسيدات، وتستمر المنافسات بمسابقة ٢٥م مسدس سريع "رجال" ومسابقة ١٠م بندقية "رجال"، ونهائي ١٠م بندقية رجال وسيدات، وتختتم بحفل توزيع الميداليات على الفائزين.

وأكدت اللجنة المنظمة أن فعاليات البطولة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة، في ظل تنظيم مصري نموذجي نال إشادة الوفود الدولية، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر وقدرتها على إنجاح أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

