دون تدخل جراحى .. إجراء 60 عملية تفتيت حصوات بمستشفى دمياط العام

أعلنت مستشفى دمياط العام عن نجاح إجراء عدد (60) عملية تفتيت حصوات كلوي منذ بدء تشغيل جهاز تفتيت الحصوات، وجميعها تم تنفيذها على نفقة الدولة بالكامل دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متطورة وتخفيف العبء عن المواطنين.

وقد تمت العمليات دون تعرض المرضى لمخاطر التدخل الجراحي المفتوح، حيث تعد تقنية التفتيت أحد أحدث الأساليب العلاجية الآمنة وغير التداخلية، كما تمكن المرضى من الخروج في نفس اليوم بعد الإجراء دون مضاعفات تذكر، وكانت جميع النتائج مرضية وتحسن واضح في الحالة الصحية للمرضى المترددين على القسم.

جاء ذلك تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،و الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبإشراف الدكتور محمد السيد اللبان ، مدير مستشفى دمياط العام،

ومتابعة الدكتور يوسف أبو العزم ، رئيس قسم المسالك البولية.