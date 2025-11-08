قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

احذر.. 100 ألف جنيه غرامة عقوبة سرقة الملكية الفكرية طبقا للقانون

معتز الخصوصي

حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وكان قد أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أهمية أن يحرص المواطنون المصريون في خارج البلاد، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي بدأت بتصويت المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع مع كثب مسار الاقتراع وحتى انتهاء التصويت وبدء أعمال فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.

وقال المستشار أحمد بنداري – في مؤتمر صحفي عقده من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات – إن الهيئة رصدت وجود إقبال كبير من الناخبين خلال اليوم الأول من يومي الاقتراع، على الإدلاء بأصواتهم في عدد من الدول العربية لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وأنه جرى التعامل مع تلك الكثافات من جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على الاقتراع، بشكل يتسم بحُسن التصرف والاحترافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الناخبين.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال سانحة أمام جميع الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، ممن تقع محال إقامتهم ضمن المحافظات الـ 14 التي تدخل في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وذلك للإدلاء بأصواتهم، حيث تستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة تماما لمتابعة مسار أعمال الفرز وحصر الأصوات التي سيحصل عليها كل مرشح، بالتعاون مع رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين سيتولون هذا الإجراء في ضوء القواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة.

وأجرى المستشار بنداري اتصالات مع عدد من سفراء مصر وقناصلها المنوط بهم الإشراف على مراكز الاقتراع بداخل مقار السفارات والقنصليات في الخارج، وذلك عبر تقنية (فيديو كونفرانس) حيث أكدوا جميعا أن العملية الانتخابية تسير بشكل سلس ومنتظم، وعدم وجود أية عقبات أو مشاكل تعترض الانتخابات.


وقال عدد من السفراء المصريين إن هناك إقبالا ملحوظا من الناخبين مع فتح مراكز الانتخابات لأبوابها في التاسعة صباحا، لا سيما في الدول العربية، مع توقعات بزيادة تلك الأعداد بعد فترة ظهر اليوم حيث ستكون مواعيد العمل الرسمية في الأشغال والأعمال قد انتهت، بما يسهل للناخب التوجه إلى مقر السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته.

يشار إلى أن تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب، يُجرى في 139 مقرا انتخابيا بداخل السفارات والقنصليات المصرية وتتوزع تلك المقار على 117 دولة حول العالم، وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

متهمون

إحالة 3 من جامعي القمامة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المواد بالمطرية

إخماد نيران شونه كتان بالغربية

إخماد حريق هائل في شونة كتان بالغربية .. صور

متهم

معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بسرقة المارة بالقاهرة

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

