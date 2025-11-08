تأييد حكم معاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بالقاهرة

قضت محكمة مستأنف القاهرة، بتأييد حكم معاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لأدانته بخطف طفل واحتجازه لطلب فدية مالية من أسرته بمنطقة المرج.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم خطف طفلا بالتحايل مستغلا حداثة سنه واستدرجه إلى مسكنه بعيدا عن المارة واتصل بأسرته لطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من أسرة طفل بخطف نجلهم وتلقيهم اتصال من شخص يطلب منهم فدية مالية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف اخذ مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.