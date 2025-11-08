قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
محافظات

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء مع عطلة نهاية الأسبوع، في ظل توافر كميات كبيرة من المنتجات داخل الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تنفيذ حملات دورية لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في فصل الشتاء.

وأكد عدد من التجار والمواطنين أن الأسعار الحالية تشهد استقرارًا واضحًا مقارنة بالأسابيع الماضية، بفضل زيادة المعروض من الإنتاج المحلي القادم من المزارع المنتشرة بمراكز المحافظة، إلى جانب انتظام توريد الأعلاف ودعم الدولة لصغار المربين.


أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

الفراخ البيضاء: من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلوجرام

الفراخ الساسو: نحو 80 جنيهًا للكيلوجرام

الفراخ البلدي: 130 جنيهًا للكيلوجرام

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض: 150 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: 160 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: 170 جنيهًا

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية المنتجة في قطاع الثروة الداجنة، إذ شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير مزارع الدواجن الحديثة التي تعمل بأنظمة بيئية متكاملة، مستفيدة من المناخ الصحراوي الجاف والبيئة الخالية من الملوثات، مما يضمن جودة وسلامة المنتجات.

كما أسهمت المبادرات القومية لدعم المربين في تعزيز الإنتاج المحلي، من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم خدمات بيطرية متكاملة تشمل التحصينات الدورية والرعاية الصحية للطيور، إلى جانب برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين.

ويعتمد سوق الوادي الجديد بشكل أساسي على الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء والبيض، مع الاستعانة بكميات محدودة من المحافظات المجاورة خلال المواسم، لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.

ويُظهر هذا الاستقرار الحالي نجاح خطط المحافظة في تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي في منتجات الدواجن والبيض، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتحقيق توازن دائم بين العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

