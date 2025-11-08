قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

موظفة في السفارة البريطانية بتل أبيب تمتلك منزلًا داخل مستوطنة غير قانونية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
ناصر السيد

تمتلك موظفة في السفارة البريطانية في تل أبيب عقارًا في مستوطنة تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، بنتها منظمة محظورة حاليًا من قبل الحكومة البريطانية.

السفارة البريطانية في تل أبيب

تُظهر السجلات الرسمية أن جيلا بن يعقوب فيليبس، التي عملت في السفارة البريطانية في تل أبيب لمدة 16 عامًا، تمتلك عقارًا في كرم رييم منذ عام 2022، بحسب ما أفادت به صحيفة "إنترناشيونال".

هذه المستوطنة، وهي جزء من منطقة أوسع تُعرف باسم تالمون، هي مشروع لمنظمة "أمانا"، وهي منظمة استيطانية فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات عام 2024.

يُعلن موقع "أمانا" الإلكتروني عن عقارات في كرم رييم بأسعار تبدأ من حوالي 550 ألف دولار أمريكي، مُشيدًا بـ"موقعها الممتاز، على بُعد حوالي 50 دقيقة من القدس وتل أبيب".

عقوبات بريطانية ضد المستوطنات الإسرائيلية

ذكر بيان صحفي صدر عام 2024، أعلن عن فرض عقوبات على منظمة "أمانا"، أن المنظمة "أشرفت على إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، ووفرت التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وقال ليور عميحاي، مدير منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية لمراقبة المستوطنات، إن "أمانا لعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء" مستوطنة "كيرم ريم". 

وأضاف: "لم تظهر كيرم ريم على قمة تل فحسب، بل أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي، وللقانون الإسرائيلي في البداية". 

وتابع: "ومثل غيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وُضعت لتفتيت الأرض الفلسطينية وعرقلة أي مسار واقعي نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وقال درور إتكيس، مؤسس منظمة المجتمع المدني الإسرائيلية "كيرم نافوت"، التي تُجري أبحاثًا حول المستوطنات في الضفة الغربية: "يبدو من المستغرب أن تدفع الحكومة البريطانية راتب شخص يسكن في منزل بنته شركة تابعة لجمعية تُصادق عليها الوزارة".

وصرح ممثل عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قائلاً: "إن سياسة عدم التعليق على البيانات الشخصية لموظفينا هي سياسة راسخة" ولم تستجب السيدة بن يعقوب فيليبس لطلب التعليق.

وصوّت أكثر من 85% من سكان تالمون لصالح الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. 

ويقود هذا الحزب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يخضع لعقوبات بريطانية منذ يونيو بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية"، بما في ذلك تصريحه عام 2024 بأنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي" تجويع مليوني شخص في غزة.

حضر الوزير القومي المتطرف فعالية لدعم كرم ريم في يوليو كما حضر الفعالية رئيس شركة "أمانا"، زئيف هيفر.

تشير السجلات إلى أن بن يعقوب فيليبس، التي تشغل منصب نائب رئيس الخدمات المؤسسية ومديرة الموارد البشرية في السفارة البريطانية بتل أبيب، وفقًا لملفها الشخصي على لينكدإن، كانت تمتلك أيضًا عقارًا في مستوطنة عيتس إفرايم.

يُثير الكشف عن امتلاك موظفة بريطانية مُخضرمة عقارات في أراضٍ فلسطينية محتلة تساؤلات حول جدية التزام بريطانيا بدعم الحقوق الفلسطينية الإقليمية وحل الدولتين. 

يُنظر إلى مشروع الاستيطان الإسرائيلي الواسع والمتنامي في الضفة الغربية على نطاق واسع على أنه أحد العوائق الرئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية، والتي لطالما كانت الإطار المُفضل لإنهاء الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية من قِبل معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة.

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 8-11-2025

المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

الصناعة تطلق رسمياً فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية من 8-11 نوفمبر الجاري

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يستقر محليًا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

