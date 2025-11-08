موظفة في السفارة البريطانية بتل أبيب تمتلك منزلًا داخل مستوطنة غير قانونية

تمتلك موظفة في السفارة البريطانية في تل أبيب عقارًا في مستوطنة تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، بنتها منظمة محظورة حاليًا من قبل الحكومة البريطانية.

السفارة البريطانية في تل أبيب

تُظهر السجلات الرسمية أن جيلا بن يعقوب فيليبس، التي عملت في السفارة البريطانية في تل أبيب لمدة 16 عامًا، تمتلك عقارًا في كرم رييم منذ عام 2022، بحسب ما أفادت به صحيفة "إنترناشيونال".

هذه المستوطنة، وهي جزء من منطقة أوسع تُعرف باسم تالمون، هي مشروع لمنظمة "أمانا"، وهي منظمة استيطانية فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات عام 2024.

يُعلن موقع "أمانا" الإلكتروني عن عقارات في كرم رييم بأسعار تبدأ من حوالي 550 ألف دولار أمريكي، مُشيدًا بـ"موقعها الممتاز، على بُعد حوالي 50 دقيقة من القدس وتل أبيب".

عقوبات بريطانية ضد المستوطنات الإسرائيلية

ذكر بيان صحفي صدر عام 2024، أعلن عن فرض عقوبات على منظمة "أمانا"، أن المنظمة "أشرفت على إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، ووفرت التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للمستوطنين الإسرائيليين المتورطين في التهديد بارتكاب أعمال عدوان وعنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".

وقال ليور عميحاي، مدير منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية لمراقبة المستوطنات، إن "أمانا لعبت دورًا رئيسيًا في إنشاء" مستوطنة "كيرم ريم".

وأضاف: "لم تظهر كيرم ريم على قمة تل فحسب، بل أُنشئت في انتهاك للقانون الدولي، وللقانون الإسرائيلي في البداية".

وتابع: "ومثل غيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وُضعت لتفتيت الأرض الفلسطينية وعرقلة أي مسار واقعي نحو دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وقال درور إتكيس، مؤسس منظمة المجتمع المدني الإسرائيلية "كيرم نافوت"، التي تُجري أبحاثًا حول المستوطنات في الضفة الغربية: "يبدو من المستغرب أن تدفع الحكومة البريطانية راتب شخص يسكن في منزل بنته شركة تابعة لجمعية تُصادق عليها الوزارة".

وصرح ممثل عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قائلاً: "إن سياسة عدم التعليق على البيانات الشخصية لموظفينا هي سياسة راسخة" ولم تستجب السيدة بن يعقوب فيليبس لطلب التعليق.

وصوّت أكثر من 85% من سكان تالمون لصالح الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ويقود هذا الحزب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يخضع لعقوبات بريطانية منذ يونيو بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية"، بما في ذلك تصريحه عام 2024 بأنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي" تجويع مليوني شخص في غزة.

حضر الوزير القومي المتطرف فعالية لدعم كرم ريم في يوليو كما حضر الفعالية رئيس شركة "أمانا"، زئيف هيفر.

تشير السجلات إلى أن بن يعقوب فيليبس، التي تشغل منصب نائب رئيس الخدمات المؤسسية ومديرة الموارد البشرية في السفارة البريطانية بتل أبيب، وفقًا لملفها الشخصي على لينكدإن، كانت تمتلك أيضًا عقارًا في مستوطنة عيتس إفرايم.

يُثير الكشف عن امتلاك موظفة بريطانية مُخضرمة عقارات في أراضٍ فلسطينية محتلة تساؤلات حول جدية التزام بريطانيا بدعم الحقوق الفلسطينية الإقليمية وحل الدولتين.

يُنظر إلى مشروع الاستيطان الإسرائيلي الواسع والمتنامي في الضفة الغربية على نطاق واسع على أنه أحد العوائق الرئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية، والتي لطالما كانت الإطار المُفضل لإنهاء الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية من قِبل معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة.