الكشف والعلاج مجاناً.. جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية شاملة بقرية شنو

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية وبيطرية شاملة لأهالي قرية شنو، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة.

​ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالاً كبيرًا من الأهالي وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والأشعة اللازمة لتشخيص حالتهم.

واضافت، أنه جرى الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء قرية شنو مركز كفر الشيخ ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم إجراء الكشف الطبي عليها 1047 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، وصرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

​وأشارت إلى أن القافلة البيطرية ضمت فرقًا علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

وتابعت، جرى توقيع الكشف المجاني وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لـ 3235 حالة دواجن، و16 حالة جراحة، و31 حالة تناسليات، و125 حالة باطنة.