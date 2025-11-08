مراد مكرم ينتقد توقيت إعلان قائمة المنتخب قبل السوبر: “مش قادر أقبل إنها صدفة”

أبدى الفنان مراد مكرم استغرابه من توقيت إعلان المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن قائمة اللاعبين المنضمين للمنتخب، وذلك قبل يوم واحد فقط من إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “سؤال مش بريء… إيه فكرة إن كابتن حسام حسن ينزل قائمة المنضمين للمنتخب قبل مباراة السوبر بيوم؟؟؟ مش قادر أقبل إنها صدفة أو مش مقصودة.

كما انتقد أحمد دويدار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أيضًا توقيت إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر الفراعنة المقبل، قبل يوم واحد فقط من مباراة السوبر المصري.

وكتب دويدار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كابتن حسام حسن ليه نزل قايمة المنتخب النهاردة؟ عادي جدًا ممكن تنزل بعد ماتش السوبر بكرة.. ده قرار غريب جدًا ومش وقته؟".