أحمد دويدار ينتقد توقيت إعلان قائمة المنتخب.. “قرار غريب ومش وقته”

انتقد أحمد دويدار، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، توقيت إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر الفراعنة المقبل، قبل يوم واحد فقط من مباراة السوبر المصري.

وكتب دويدار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كابتن حسام حسن ليه نزل قايمة المنتخب النهاردة؟ عادي جدًا ممكن تنزل بعد ماتش السوبر بكرة.. ده قرار غريب جدًا ومش وقته؟".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات. وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

مصطفي شوبير

محمد هاني

محمد حمدي

احمد فتوح

رامي ربيعة

خالد صبحي

حسام عبد المجيد

محمد إسماعيل

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمد شحاته

محمود صابر

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مروان عثمان

عمر مرموش

أحمد سيد زيزو

محمود عبد الحفيظ زلاكة

محمد صلاح

اسامه فيصل

صلاح محسن

مصطفي محمد