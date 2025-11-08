الإغاثية الطبية بغزة: الحصار الإسرائيلي أنهك القطاع الصحي وترك المرضى دون علاج

أكد الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثية الطبية في قطاع غزة أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عامين أنهك النظام الصحي بشكل غير مسبوق، وتسبب في تدهور كبير بالأوضاع الإنسانية والطبية، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعمل بأقل من نصف طاقتها، وتعجز عن تلبية احتياجات آلاف الجرحى والمصابين.

تدخل المنظمات الدولية

وأضاف أبو عفش، في حديثه لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مئات الحالات الحرجة من الأطفال والحوامل وكبار السن بحاجة إلى جراحات عاجلة وعلاج متخصص داخل وخارج القطاع، غير أن نقص الأدوية والمستلزمات يحول دون ذلك.

وشدد مدير الإغاثية الطبية في قطاع غزة، على أن الوضع الصحي في غزة يمر بإحدى أسوأ مراحله في السنوات الأخيرة، مطالبًا بضرورة تدخل المنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير الدعم الطبي العاجل وضمان استمرار تشغيل المستشفيات ومراكز الإغاثة قبل انهيار المنظومة الصحية بالكامل.