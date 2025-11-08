قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رياضة

ميداليات ذهبية لـ الصين والهند وكوريا الجنوبية في اليوم الثالث لبطولة العالم للرماية بالقاهرة

بطولة العالم للرماية
بطولة العالم للرماية
محمد سمير

شهد اليوم الثالث من بطولة العالم للرماية "مسدس وبندقية – القاهرة 2025" منافسات مثيرة بين أبطال العالم، وسط أجواء حماسية وتنظيم مصري أبهر الحضور بمستوى عالمي من الدقة والانضباط والاحترافية.

واستضافت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات اليوم الثالث ضمن البطولة التي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 رامٍ ورامية يمثلون 72 دولة من مختلف قارات العالم.

وجاءت نتائج منافسات اليوم الثالث على النحو التالي:

نتائج مسدس 50 متر "سيدات" (فردي):
الذهبية: ياو تشيانشون (الصين)
الفضية: نصيروفا نيغاز (أذربيجان)
البرونزية: شتاينر سيلفيا (النمسا)

نتائج مسدس 50 متر "رجال – فرق":

الذهبية: كوريا الجنوبية 
(كيم تشيونغ يونغ – سو سيونغ سيوب – بي جايبوم)
الفضية: الهند 
(رافيندر سينغ – كمالجيت كمالجيت – يوجيش كومار)

البرونزية: أوكرانيا
(بافلو كوروسيليف – أوليه أوميليتشوك – فيكتور بانكين)


نتائج مسدس 50 متر "رجال – فردي":

الذهبية: سينغ رافيندرا (الهند)
الفضية: كيم تشونغ يونغ (كوريا الجنوبية)
البرونزية: أريستار خوف أنطون (الفريق المحايد)

نتائج بندقية ضغط هواء 10م "سيدات – فردي":

الذهبية: بان هيو جين (كوريا الجنوبية)
الفضية: وانغ زيفي (الصين)
البرونزية: فالاريفان إيلاف نيل (الهند)

نتائج بندقية ضغط هواء 10م "سيدات – فرق":

الذهبية: الصين
(هان جيايو – وانغ زيفي – بينغ شين لو)

الفضية: كوريا الجنوبية
(كوون أونجي – كوون يونا – بان هيو جين)

البرونزية: الهند 
(فالاريفان إيلافينيل – ساجانار ميغانا – أغراوال شريا)

نتائج بندقية ضغط هواء 10م "رجال – فردي":

الذهبية: دالينجر ماكسيميليان (ألمانيا)
الفضية: ليندغرين فيكتور (السويد)
البرونزية: شينغ ليهاو (الصين)

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تشهد مستوى فنياً رفيعاً ومنافسات متقاربة في النتائج، تعكس التطور الكبير لرياضة الرماية عالمياً، مشيدةً بالتنظيم المصري المميز الذي نال إشادة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) والوفود المشاركة.

وفي تصريح خاص، قال حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية وعضو الاتحاد الدولي للرماية، ان ما نشهده اليوم من تنظيم ونجاح هو ثمرة دعم الدولة المصرية والرؤية الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منح الرياضة المصرية دفعة غير مسبوقة نحو العالمية، وبطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية تمثل رسالة حضارية تعكس قوة مصر واستقرارها وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث الدولية بأعلى معايير الجودة والاحتراف."

وأضاف حسني أن البطولة تشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين والإعلام الدولي، مؤكداً أن مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في تنظيم البطولات الكبرى.

بطولة العالم للرماية مسدس وبندقية أبطال العالم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العاصمة الإدارية

https://www.elbalad.news/6758527

