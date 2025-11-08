قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بفعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ نوفمبر الحالي، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس عبد الباسط المرزوقي الوزير المفوض بسفارة الإمارات لدى مصر، وهند عبد الحليم وإبراهيم الشهابي نائبي محافظ الجيزة، ولفيف من ممثلي الوفود الدولية المشاركة بالمهرجان.

وأعربت نائب المحافظ عن بالغ تقديرها لدعم القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية للارتقاء بإنتاجية التمور ودعم المزارعين، و تعزيز مساهمتها في سوق التصدير العالمي، من خلال الطفرة التي شهدها هذا القطاع على المستويات الزراعية والصناعية و الشراكات الدولية مع الجهات البحثية والعلمية؛ للنهوض بجودة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.

كما هنّأت أبناء المحافظة الفائزين ب ٤ جوائز بالمسابقة التي نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بفئات أفضل مزرعة نخيل (الجمعية الشرعية بالداخلة)،  أفضل بحث علمي تطبيقي( الأستاذ الدكتور حاتم حمدون)، أفضل عبوة مبتكرة( الطحان جولدن داتس)، أفضل منتج حرفي من النواتج الثانوية للنخيل( عادل محمود - مركز بلاط).

من ناحية أخرى، قام المهندس عادل النجار بإهداء درع المحافظة للسيدة حنان مجدي نائب المحافظ؛ تقديرًا لمشاركتها في النسخة الثامنة من المهرجان ، والذي أعقبه تفقدها أجنحة منتجات المحافظة المشاركة بالمعرض المقام على هامش المهرجان، مشيدةً بجودة وتنوع المعروضات، وإتاحة الفرصة من خلال تلك المعارض لتبادل الخبرات والشراكات وفتح مجالات تسويقية و تنافسية هامة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد

