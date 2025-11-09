كوم الدكة أمسية تراثية بـ متحف الإسكندرية القومي

استضاف متحف الإسكندرية القومي أمسية تراثية بعنوان كوم الدكة، وذلك في إطار فعاليات أيام التراث السكندري بالتعاون مع أحد مراكز الدراسات.

متحف الإسكندرية القومي



أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي، أن الأمسية شهدت مجموعة من الأغاني التراثية التي أبرزت ملامح الهوية الفنية والثقافية لمدينة الإسكندرية، وسط تفاعل الحضور وأجواء احتفالية تعبّر عن عمق التراث السكندري وأصالته.

يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.

ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.

يُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.



ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.