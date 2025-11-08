شركة كهرباء الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب

انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من جميع الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية داخل لجان الاقتراع استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الشركة على توفير بيئة مستقرة وآمنة داخل اللجان الانتخابية، بما يضمن سير العملية الانتخابية دون أي معوقات فنية أو انقطاعات في التيار الكهربائي.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أحياء المحافظة، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، لضمان استقرار التغذية الكهربائية طوال فترة الاقتراع.



وأوضح أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتأمين التيار الكهربائي للمقرات الانتخابية، حرصًا على انتظام العمل داخل اللجان وتسهيل مشاركة المواطنين دون أي شكاوى أو أعطال.

وأشار إلى أنه تم إيقاف جميع أعمال الصيانة خلال فترة الانتخابات، إلى جانب تجهيز وحدات ديزل متنقلة حديثة يمكنها التدخل الفوري كمصدر بديل للطاقة في حال حدوث أي طارئ.



كما تم نشر فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في مختلف التخصصات الفنية، تعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي عطل طارئ داخل أو بالقرب من لجان الاقتراع.



وتابع أن الشركة تعمل بروح الفريق الواحد مع باقي أجهزة المحافظة، دعمًا لنجاح العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة، مؤكدًا أن فرق المتابعة ستتواجد ميدانيًا طوال فترة التصويت لمراقبة الأحمال ومتابعة أداء الشبكة لحظة بلحظة.