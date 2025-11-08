قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
محافظات

شركة كهرباء الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب

أ ش أ

انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من جميع الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية داخل لجان الاقتراع استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الشركة على توفير بيئة مستقرة وآمنة داخل اللجان الانتخابية، بما يضمن سير العملية الانتخابية دون أي معوقات فنية أو انقطاعات في التيار الكهربائي.


وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أحياء المحافظة، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، لضمان استقرار التغذية الكهربائية طوال فترة الاقتراع.


وأوضح أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتأمين التيار الكهربائي للمقرات الانتخابية، حرصًا على انتظام العمل داخل اللجان وتسهيل مشاركة المواطنين دون أي شكاوى أو أعطال.
وأشار إلى أنه تم إيقاف جميع أعمال الصيانة خلال فترة الانتخابات، إلى جانب تجهيز وحدات ديزل متنقلة حديثة يمكنها التدخل الفوري كمصدر بديل للطاقة في حال حدوث أي طارئ.


كما تم نشر فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في مختلف التخصصات الفنية، تعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي عطل طارئ داخل أو بالقرب من لجان الاقتراع.


وتابع أن الشركة تعمل بروح الفريق الواحد مع باقي أجهزة المحافظة، دعمًا لنجاح العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة، مؤكدًا أن فرق المتابعة ستتواجد ميدانيًا طوال فترة التصويت لمراقبة الأحمال ومتابعة أداء الشبكة لحظة بلحظة.

