تمكنت مباحث تموين الاسماعيلية برئاسة العقيد أحمد المغربي رئيس المباحث وحسب توجيهات اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية من ضبط مصنع مصنعات دواجن مجهولة المصدر بالإسماعيلية.

وتمكنت حملة تموينية مشتركة من مباحث تموين الاسماعيلية والصحة ومديرية الطب البيطري، من ضبط مصنع يقوم بتصنيع مصنعات الدواجن بدون بيانات بلغ وزنها 579 كيلو جرام مصنعات دواجن مجهولة المصدر.

كما تم ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية وبداخلها كمية من المانجو المعدة للتصنيع، كذلك الفراولة بدون علامات مجهولة المصدر وزن 150 طن فراولة و 200 طن مانجو.

وتم ضبط 10600 لتر سولار مدعم محظور تداولها بدون اي مستندات أو تصريح من الجهات المختصة.