أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، عبور 30 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس منذ مايو 2025 وحتى اليوم، برسوم بلغت 32 مليون دولار.

وقال الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية، مساء اليوم السبت، إن أعداد السفن التي عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، منذ 2024 وحتى العام الجاري 2025 هي نفس الأعداد ولكن الحمولات زادت بنسبة 16%، مما ساهم في زيادة العائد الدولاري لقناة السويس بنسبة 17%.

وأشار إلى أن تداول أخبار من خلال وسائل الإعلام العالمية حول عبور أكبر حاوية عملاقة لقناة السويس، حيث كان آخر عبور لها منذ عامين وتحديدا 22 أكتوبر 2023؛ يلفت الانتباه والنظر إلى أهمية قناة السويس، ويؤكد استقرار الأمن والسلام في المنطقة وعدم وجود أي مخاطر حال عبور تلك السفن واستخدامها المجرى الملاحي للقناة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه في حال مرور السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح؛ تستغرق مسافات طويلة قد تصل إلى 25 يوما، فيما تواجه مخاطر وخسائر جمة، تتمثل في زيادة استهلاك الوقود وانبعاثات كربونية أكثر مما يضر بالبيئة، كما أن هناك خطورة في الطريق وعدم وجود خدمات، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، مما يسهم في تأخر وصول الشاحنات، وشكاوى البحارة من طول الرحلة بالطريق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنه جرى النظر إلى السياسة التسويقية التي تتبعها قناة السويس؛ للتشجيع على العبور من قناة السويس وعمل تخفيض بنسبة 15%، لافتا إلى أن هذا القرار تم تطبيقه من شهر مايو الماضي؛ وبناء عليه عبرت المراكب العملاقة قناة السويس.