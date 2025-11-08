قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
المتحف المصري الكبير: حجز التذاكر أونلاين في العطل الرسمية ونهاية الأسبوع
قبل لقاء ترامب.. تفاصيل رفع اسم "أحمد الشرع" من قوائم الإرهاب
الرقابة المالية: ريادة الأعمال هي النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث
تعادل سلبي بين مسار والجيش الملكي المغربي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للسيدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
أ ش أ

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس، عبور 30 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس منذ مايو 2025 وحتى اليوم، برسوم بلغت 32 مليون دولار.

وقال الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية، مساء اليوم السبت، إن أعداد السفن التي عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، منذ 2024 وحتى العام الجاري 2025 هي نفس الأعداد ولكن الحمولات زادت بنسبة 16%، مما ساهم في زيادة العائد الدولاري لقناة السويس بنسبة 17%.

وأشار إلى أن تداول أخبار من خلال وسائل الإعلام العالمية حول عبور أكبر حاوية عملاقة لقناة السويس، حيث كان آخر عبور لها منذ عامين وتحديدا 22 أكتوبر 2023؛ يلفت الانتباه والنظر إلى أهمية قناة السويس، ويؤكد استقرار الأمن والسلام في المنطقة وعدم وجود أي مخاطر حال عبور تلك السفن واستخدامها المجرى الملاحي للقناة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه في حال مرور السفن عبر طريق رأس الرجاء الصالح؛ تستغرق مسافات طويلة قد تصل إلى 25 يوما، فيما تواجه مخاطر وخسائر جمة، تتمثل في زيادة استهلاك الوقود وانبعاثات كربونية أكثر مما يضر بالبيئة، كما أن هناك خطورة في الطريق وعدم وجود خدمات، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية، مما يسهم في تأخر وصول الشاحنات، وشكاوى البحارة من طول الرحلة بالطريق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أنه جرى النظر إلى السياسة التسويقية التي تتبعها قناة السويس؛ للتشجيع على العبور من قناة السويس وعمل تخفيض بنسبة 15%، لافتا إلى أن هذا القرار تم تطبيقه من شهر مايو الماضي؛ وبناء عليه عبرت المراكب العملاقة قناة السويس.

أسامة ربيع قناة السويس عبور السفن

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

اسما إبراهيم

أسما إبراهيم تؤدي مناسك العمرة وتشارك جمهورها صورا من أمام الكعبة

مسلسل لينك

تصاعد درامي في "لينك".. تفاصيل الحلقة 20

شريهان وياسمينا العبد

شريهان لـ ياسمينا العبد: كم أنتِ جميلة قلبًا وقالباً

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

