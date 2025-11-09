اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتسلم جثــ.ـمان أحد المحتجزين الإسرائيليين خلال ساعات

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، على أن كتائب القسام أعلنت تمكنها من انتشال جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موضحًا أنه قد قيل بأن الجثمان يعود إلى الجندي الإسرائيلي هاد غولدن الذي فقد خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

عمليات البحث عن أربعة جثامين

وأضاف جبر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتسلم الجثمان خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لتسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك تكون حركة حماس قد سلّمت 24 جثمانًا لمحتجزين إسرائيليين، فيما تتواصل عمليات البحث عن أربعة جثامين أخرى يُعتقد أنها دُفنت داخل أنفاق المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن العمليات الميدانية الإسرائيلية لا تزال مستمرة في عدد من مناطق قطاع غزة، خصوصًا المناطق المصنفة باللون الأصفر التي تشهد انتشارًا مكثفًا للآليات العسكرية الإسرائيلية على امتداد الخط الشرقي للقطاع، بدءًا من المناطق الشرقية لمدينة غزة، مرورًا بحي الشجاعية وحي التفاح اللذين يتعرضان لقصف متواصل وإطلاق نيران كثيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه الأحياء السكنية.

محيط مخيم البريج

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل أيضًا شرق محافظة الوسطى، ولا سيما في محيط مخيم البريج ومدينة دير البلح، حيث تتعرض تلك المناطق إلى عمليات قصف ونسف متكررة من قبل القوات الإسرائيلية.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق تزداد صعوبة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية نتيجة القصف المتواصل.

وأشار جبر إلى أن المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة تشهد بدورها تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث تترافق عمليات النسف والهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية مع إطلاق كثيف للنيران والقذائف المدفعية التي تسقط بشكل عشوائي على منازل المدنيين، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات أدت إلى موجة نزوح جديدة بين السكان الذين يفرّون من تلك المناطق باتجاه مناطق أكثر أمانًا داخل القطاع.