قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 سيناريوهات .. كيف يتأهل منتخب مصر للناشئين إلى دور الـ 32 بكأس العالم؟
القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى
كنت ألعب مع الأولاد.. منى زكي تتحدث عن طفولتها وحبها للحواوشي أثناء السفر
«الغندور» يُشيد بكباتن الزمالك والأهلي: عمر جابر والشناوي شخصيات محترمة
صديقتي نصحتني بالـ «شد».. منى زكي تكشف سر رفضها اللجوء لعمليات التجميل وتتعامل مع تقدّم العمر
خوان بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري | تفاصيل
ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد
آلاء لاشين تكشف كواليس «قصر الباشا»: قصة جديدة على السينما المصرية |فيديو
عاجل.. مدفعية الاحتلال تجدّد استهداف خانيونس وغزة استمرارًا للخروقات الإسرائيلية
مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف
أكن لهم كل الاحترام .. باسم مرسي يكشف حقيقة كره جماهير الأهلي له
بحضور عالمي ملكي .. انطلاق فعاليات «مانحي الأمل العالمية» في متحف الحضارة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتسلم جثــ.ـمان أحد المحتجزين الإسرائيليين خلال ساعات

حماس
حماس
محمد البدوي

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، على أن كتائب القسام أعلنت تمكنها من انتشال جثمان أحد المحتجزين الإسرائيليين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موضحًا أنه قد قيل بأن الجثمان يعود إلى الجندي الإسرائيلي هاد غولدن الذي فقد خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.

عمليات البحث عن أربعة جثامين

وأضاف جبر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتسلم الجثمان خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لتسليمه إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك تكون حركة حماس قد سلّمت 24 جثمانًا لمحتجزين إسرائيليين، فيما تتواصل عمليات البحث عن أربعة جثامين أخرى يُعتقد أنها دُفنت داخل أنفاق المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن العمليات الميدانية الإسرائيلية لا تزال مستمرة في عدد من مناطق قطاع غزة، خصوصًا المناطق المصنفة باللون الأصفر التي تشهد انتشارًا مكثفًا للآليات العسكرية الإسرائيلية على امتداد الخط الشرقي للقطاع، بدءًا من المناطق الشرقية لمدينة غزة، مرورًا بحي الشجاعية وحي التفاح اللذين يتعرضان لقصف متواصل وإطلاق نيران كثيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه الأحياء السكنية.

محيط مخيم البريج

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل أيضًا شرق محافظة الوسطى، ولا سيما في محيط مخيم البريج ومدينة دير البلح، حيث تتعرض تلك المناطق إلى عمليات قصف ونسف متكررة من قبل القوات الإسرائيلية.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية في تلك المناطق تزداد صعوبة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والبنية التحتية نتيجة القصف المتواصل.

وأشار جبر إلى أن المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة تشهد بدورها تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث تترافق عمليات النسف والهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية مع إطلاق كثيف للنيران والقذائف المدفعية التي تسقط بشكل عشوائي على منازل المدنيين، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات أدت إلى موجة نزوح جديدة بين السكان الذين يفرّون من تلك المناطق باتجاه مناطق أكثر أمانًا داخل القطاع.

رفح دير البلح العدوان الإسرائيلي حماس إسرائيل حركة حماس الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات

جايين من بني سويف.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالكريمات

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

إسماعيل الليثي

حالته حرجة.. نقيب الموسيقيين يكشف آخر مستجدات حادث إسماعيل الليثي

محمد منير

إرهاق شغل .. آخر مستجدات الحالة الصحية للكينج محمد منير

المتحف المصري الكبير

احترس عند الزيارة .. محظورات وآداب دخول المتحف المصري الكبير

بالصور

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

فيديو

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد