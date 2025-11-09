لقطات من مران الزمالك الختامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر |شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الزمالك الختامي إستعداداً لمواجهة الاهلي في نهائي كأس السوبر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكان قد وجّه نجوم النادي الأهلي رسالة تقدير خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل المواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته على أرض الإمارات في أجواء احتفالية مميزة تجمع بين الجماهير المصرية والعربية.

شكر وتقدير للإمارات على الاستضافة والتنظيم

ونشرت قناة الأهلي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو شارك فيه عدد من لاعبي الفريق، من بينهم محمد الشناوي قائد الأهلي، وحسين الشحات وعدد من نجوم الفريق. وخلال الفيديو، عبّر اللاعبون عن امتنانهم العميق لدولة الإمارات حكومةً وشعبًا، لما لمسوه من حفاوة استقبال وتنظيم استثنائي في البطولة التي تحتضنها الإمارات.

الأهلي يشيد بالدعم الإماراتي لكرة القدم المصرية

وأكد نجوم الأهلي أن الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات للرياضة المصرية يعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين، مشيرين إلى أن النسخة الحالية من السوبر المصري تشهد تنظيمًا عالميًا وإقبالًا جماهيريًا مميزًا بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات المنظمة، وعلى رأسها الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الجانب الإماراتي.