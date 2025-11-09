قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
الهلال الأحمر يدفع بـ 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 68 إلى غزة
أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 24
رد السلام .. علي جمعة: «واجب» إلا على 21 شخصًا | تعرّف عليهم
بعد أزمة سرقة لوحتها|الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن تزور مصر ..ماذا قالت؟
يس توروب يشيد بأداء جراديشار
"صوتك حقك".. تشريعات صارمة لضمان شفافية انتخابات البرلمان 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب: معرض النقل الذكي يؤكد تحول مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى
حسن رضوان

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو التحول الصناعي والرقمي الشامل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحديثة وحلول النقل المتقدمة.

توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية

وأكدت متى في تصريح خاص لـ صدى البلد  أن المعرض هذا العام يمثل منصة وطنية ودولية كبرى لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية، خاصة في مجالات البنية التحتية الذكية، وصناعة المركبات الكهربائية، وأنظمة النقل المستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق تنمية صناعية خضراء ومستدامة.

وأضافت أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الدولة في خلق مناخ استثماري جاذب قائم على الابتكار والتكامل الصناعي.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن تنظيم مؤتمر صناعة التعهيد على هامش الفعاليات، خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب المصري، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المعرفي.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"ما نشهده اليوم هو نقلة نوعية في فكر الصناعة والنقل في مصر، تُرسّخ مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية واللوجيستية المستقبلية."

صناعة النواب معرض النقل الذكي مركز صناعي لوجيستي عالمي الصناعة لرؤية الاستراتيجية للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

العاصمة الادارية

تغيير اسم العاصمة الإدارية لمسمى جديد .. تفاصيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

ترشيحاتنا

نهائي سوبر اليد

صالة خليفة بن زايد تستضيف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد

احمد حسن

أحمد حسن: استبعاد ناصر ماهر من المنتخب لأسباب انضباطية وليست فنية

الشناوي

الشناوي: المنافس الحقيقي لنا هو الزمالك

بالصور

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد