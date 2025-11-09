صناعة النواب: معرض النقل الذكي يؤكد تحول مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو التحول الصناعي والرقمي الشامل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحديثة وحلول النقل المتقدمة.

توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية

وأكدت متى في تصريح خاص لـ صدى البلد أن المعرض هذا العام يمثل منصة وطنية ودولية كبرى لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية، خاصة في مجالات البنية التحتية الذكية، وصناعة المركبات الكهربائية، وأنظمة النقل المستدام، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق تنمية صناعية خضراء ومستدامة.

وأضافت أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الدولة في خلق مناخ استثماري جاذب قائم على الابتكار والتكامل الصناعي.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن تنظيم مؤتمر صناعة التعهيد على هامش الفعاليات، خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص عمل نوعية للشباب المصري، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المعرفي.

واختتمت النائبة تصريحها قائلة:"ما نشهده اليوم هو نقلة نوعية في فكر الصناعة والنقل في مصر، تُرسّخ مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية واللوجيستية المستقبلية."