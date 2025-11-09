قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أجساد لم تكتمل بعد.. الإصابات تهدد مستقبل مواهب أوروبا الشابة

كرة القدم
كرة القدم
أمينة الدسوقي

تواجه المواهب الكروية الشابة في أوروبا أزمة متصاعدة تهدد مسيرتها الاحترافية قبل أن تبدأ فعليا فبين جداول المباريات المزدحمة، والأحمال التدريبية الثقيلة، والعقود التجارية والإعلانية الضخمة، يجد اللاعبون الصغار أنفسهم تحت ضغط بدني ونفسي يفوق قدرات أجسادهم التي لم تكتمل بعد، ما يجعلهم عرضة للإصابات المتكررة، خصوصا الفتق الرياضي وتمزق العضلات.

ويحذر خبراء الطب الرياضي من أن غياب فترات الراحة الكافية وسوء إدارة الحمل البدني قد يقود إلى تدمير مستقبل جيل كامل من النجوم الواعدين، قبل أن يتمكنوا من بلوغ إمكاناتهم الكاملة داخل الملاعب.

كرة القدم الحديثة بين الربح والصحة

تحولت كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة إلى صناعة تجارية ضخمة، تتحكم فيها مصالح الإعلانات وحقوق البث وصفقات الرعاية ومع هذا التحول، أصبحت صحة اللاعبين ولا سيما الشباب منهم ضحية لمنظومة تضع الأرباح في المقام الأول.

فالأندية تطالب لاعبيها بالمشاركة المستمرة دون فترات تعافي كافية، فيما تفرض شركات التسويق التزامات إضافية تضاعف الضغط البدني والعقلي ومع تزايد عدد المباريات والمواسم الطويلة، أصبح جسد اللاعب أداة استهلاكية، تستنزف تدريجيا حتى قبل نضجه الكامل.

موسم الإصابات القياسي

تشير بيانات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن موسم 2023-2024 شهد أعلى معدلات إصابة في أندية النخبة منذ أكثر من عقد، ما يعكس حجم الأزمة الصحية التي تهدد المواهب الصاعدة.

يتعرض اللاعبون المهاريون على وجه الخصوص لإجهاد بدني وتقني أكبر بسبب طبيعة أدائهم، حيث تتطلب المهارة المتكررة وتسارع وتباطؤ الحركة ضغطا مستمر على المفاصل والأربطة.

كما أن المشاركة المبكرة قبل اكتمال النمو العضلي تزيد من احتمالات الإصابات المزمنة، وهو ما تؤكده دراسات حديثة ربطت بين اللياقة العالية والمخاطر المتزايدة للإصابات العضلية.

لغز الفتق الرياضي إصابة العصر بين الموهوبين

خلال المواسم الأخيرة، تصاعدت حالات الفتق الرياضي بين اللاعبين الشبان في الدوريات الأوروبية الكبرى ومن أبرز الأسماء التي عانت من هذه الإصابة: لامين يامال (برشلونة)، فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، وكول بالمر (تشيلسي).

القاسم المشترك بينهم هو المشاركة المبكرة في المنافسات الكبرى دون فترات راحة كافية. ويحدث الفتق الرياضي نتيجة الضغط المتكرر على عضلات الفخذ والعانة، ما يؤدي إلى تمزق دقيق أو شد مزمن في الأنسجة، وتنعكس آثاره على سرعة اللاعب ومرونته وقوة تسديده.

أسلوب اللعب الحديث عامل خفي في تفاقم الإصابات

وتعد الطريقة الحديثة في كرة القدم  القائمة على الاستحواذ وكثرة التمريرات من أبرز أسباب الإجهاد العضلي لدى اللاعبين الشباب فالحركة المستمرة بين المساحات، وتغيير الاتجاهات بشكل متكرر بعد كل تمريرة، تفرض ضغطًا هائلًا على عضلات العانة والحوض، خصوصًا لدى المراهقين الذين لم يكتمل نموهم العضلي بعد.

كما أن زمن اللعب الفعلي ارتفع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تجاوزت 70%، ما ضاعف الحمل البدني وزاد من معدلات الإصابات العضلية والهيكلية.

الحل في الإدارة العلمية للحمل البدني

يرى المتخصصون أن الحل الجذري يبدأ من الأندية نفسها عبر تطبيق برامج علمية دقيقة لإدارة الأحمال التدريبية، وضبط فترات الراحة، وتحديد دقائق اللعب وفقًا لعمر اللاعب ونموه البدني فالموهبة وحدها لا تكفي للاستمرار في عالم الاحتراف، بل تحتاج إلى بيئة رياضية مسؤولة تدرك أن الاستثمار الحقيقي ليس في "استنزاف" اللاعب، بل في حمايته ليصل إلى قمته دون أن يقصى مبكرا بفعل الإصابة.

المواهب الكروية الشابة الفتق الرياضي وتمزق العضلات كرة القدم الأوروبية موسم 2023 2024 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

ايتن عامر

أيتن عامر تعيد نشر أغنية خطافة الرجالة.. وتعلق: مفيش راجل بيتخطف

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف تفاصيل مشاركتها في حفل ذا جراند بول الملكي

سالي خليل

المزاج.. سالي خليل تكشف عن أولى أغنيات ألبومها الجديد

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد