قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النصر للسيارات تكشف عن الأتوبيس الكهربائي الجديد بجانب طرازات سكاي وستار
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق عطاء الخيري يمول 13 نادي رياضي لكرة السلة بـ65 كرسيا متحركا

عطاء
عطاء
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء" عن إطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة السلة لكراسي المتحركة، لتمويل شراء 65 كرسيًا متحركًا رياضيًا لصالح 13 نادي رياضي لممارسة لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الصندوق على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الأدوات المساعدة المناسبة لممارسة الرياضة والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع أقرانهم، بما يحقق أهداف الدمج والتمكين المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

وصرّحت أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق "عطاء" بأن المشروع يهدف إلى دعم 8 أندية رياضية حالية تمارس اللعبة بالإضافة إلى دعم 5 أندية رياضية اندية جديدة تسعي الي تأسيس فرق جديدة وتعزيز قدراتها الفنية والبنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الرياضي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة في مختلف المحافظات موضحة ان أثر هذا الدعم لا يقتصر على التمكين الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الدمج المجتمعي والانتماء وتحقيق الذات، انسجامًا مع رؤية صندوق “عطاء” في دعم الأدوات المساعدة وتحقيق الإتاحة في المجالات المختلفة . 
وأشارت الرفاعي أن هذا المشروع يعكس إيمان الصندوق العميق بدور الرياضة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرة إلى أن توفير الكراسي الرياضية المتخصصة يُعد خطوة جوهرية نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالأدوات المساعدة المناسبة ومشاركتهم الفاعلة وتوسيع قاعدة اللاعبين في مختلف المحافظات.

وأضافت الرفاعي أن صندوق “عطاء” يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية للرياضة البارالمبية في مصر، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في جميع المجالات مؤكدة صندوق “عطاء” التزامه بمواصلة جهوده في توفير فرص عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل والإتاحة ، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة وإنصافًا، يقوم على الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

والجدير بالذكر ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها. كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق. ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء الاتحاد المصري لكرة السلة نادي رياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

زيكو

السوبر المصري.. زيكو يسجل هدف التعادل لبيراميدز في شباك سيراميكا كليوباتر

ناصر ماهر

إعلامي: ناصر ماهر أخطأ في الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب

بيراميدز

السوبر المصري.. غيابات مؤثرة في بيراميدز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد