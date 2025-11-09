مصرع شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

شهد طريق خط 12 اتجاه القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حادثً تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية، ما أدى إلى انقلاب السيارة داخل مصرف واشتعال النيران بالدراجة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف التابعة لفرع هيئة الإسعاف المصرية بالقليوبية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها المركزي، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل قسم الاستقبال.



المتوفيان هما: رضا عبد الفتاح أحمد محمد – 48 عامًا – محمد نجم الدين مرشد – 17 عامًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.