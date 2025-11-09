ما التصرف لو انسحب مرشح وحصل على أصوات؟ الوطنية للانتخابات تجيب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل إجراء انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى التي ستنعقد في 14 محافظة من خلال 5506 لجنة.

وأجاب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على سؤال من أحد الصحفيين، يقول فيه "في مرشح انسحب في مطروح هل اسمه نزل في بطاقات الاقتراع وهل لو نزل وحصل على أغلبية ونجح هل هيضطر يقدم استقالة لمجلس النواب؟

وقال المستشار أحمد بنداري، إنه بالفعل تقدم أحد المرشحين بالتنازل عن الترشح وتم قبول هذا التنازل إلا أن أوراق الاقتراع تم طباعتها واسمه موجود فيها.

وتابع: القانون نظم العمل في هذه الحالة، بأن يتم لصق منشور على اللجنة الفرعية بأن المرشح المذكور تنازل عن الترشح وبالتالي فأي صوت يحصل عليه غير محسوب.