ممثل جامعة الدول العربية: إحباط مشروع التهجير أهم مكاسب وقف الحرب

شارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية في جلسة حوارية بعنوان "غزة: التغطية مستمرة"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام.

وأكد السفير، أنه من منطلق الترابط الوثيق بين العمل السياسي والإعلامي، فإن وسائل الإعلام العربية والأجنبية مطالبة بمواكبة الدينامية السياسية التي برزت في قمة السلام بشرم الشيخ من أجل تغليب منطق السلام والحوار الدبلوماسي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع بدينامية الزخم الدولي المتضامن مع القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المكسب الأساسي يتمثل في إحباط مشروع التهجير، وذلك تتويجاً للتحرك العربي المنسق على مختلف المستويات وخاصة من قِبَل الأطراف الإقليمية تمشياً مع قرارات القمم العربية والإسلامية ومرجعيات الشرعية الدولية، في أفق إيجاد حل دائم ومستدام لهذه القضية العادلة طبقاً لرؤية حل الدولتين.

كما أكد أهمية تقديم الدعم للإعلام الفلسطيني، موضحا أن هذه الحرب غير المتكافئة أظهرت أن أكثر الضحايا من الإعلاميين والصحفيين، مشيراً إلى قرار مجلس وزراء الإعلام العرب باعتبار يوم 11 مايو من كل سنة يوماً للتضامن الدولي مع الإعلام الفلسطيني، وإلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم أثناء النزاعات المسلحة ومنع استهدافهم كمدنيين وذلك طبقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة (79) من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جينيف.

لمشاهدة وقائع الجلسة الحوارية:

https://www.facebook.com/share/v/1ARsJs4BZj/?mibextid=wwXIfr