لقاءات مكثفة لوزير الاستثمار مع كبرى الشركات التركية

قام مكتب التمثيل التجاري المصري في استنبول بتنظيم زيارة ناجحة للمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى إسطنبول خلال الفترة من ٣-٤ نوفمبر ٢٠٢٥ أثناء مشاركته في اجتماعات الدورة الواحدة والأربعين لوزراء تجارة الكومسيك حيث تم إعداد برنامج مكثف من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى لسيادته.

فعلي صعيد الاجتماعات الحكومية والمنظمات الاقليمية فقد تم ترتيب مقابلة بين المهندس الوزير و وزير التجارة التركي أسفرت عن الاتفاق علي استضافة مصر خلال الفترة ١-٢ ديسمبر ٢٠٢٥ للاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوي علي المستوي الوزاري بين مصر وتركيا والتي يتولي أمانتها الفنية التمثيل التجاري المصري وذلك في ضوء التطور الكبير في مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

كما قام المكتب بترتيب مقابل gلوزير مع سكرتير عام مجموعة الثمانية الإسلامية في ضوء استضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة مطلع ديسمبر القادم حيث تم بحث الاستعدادات والترتيبات التي تقوم بها مصر لاستضافة هذا الاجتماع الهام الذي يأتي كأحد المخرجات الرئيسية لقمة مجموعة الثمانية التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي.

كما قام المكتب بترتيب مائدة مستديرة للوزير مع المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK التقي خلالها الخطيب بنايل أولباك، رئيس المجلس التركي، ومايقرب من ٣٥ شركة تركية تعمل في قطاعات صناعية مختلفة.

لقاءات موسعة

واستعرض الخطيب، خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وجاذبيتها للاستثمار، كما رد عدد من الشواغل والاستفسارات التي وردت إليه من الشركات التركية المشاركة والتي تضمنت شركات مستثمرة في مصر بالفعل مثل (KCG) للمفروشات المنزلية التي تقوم بتصدير أغلب إنتاجها من مصر إلى (IKEA) وقام الوزير مؤخرًا بافتتاح مصنعها الثاني في مصر ويبلغ حجم استثماراتها حوالي ٤٠٠ مليون دولار وشركة ايروغلو القابضة، وهي من أكبر الشركات التركية المستثمرة في مصر والتي تدير ٤ مصانع في الإسماعيلية ودمياط كما قامت الشركة مؤخرًا بالتوسع باستثمارات جديدة في القنطرة غرب وقام دولة رئيس الوزراء بافتتاح مصنعها الجديد في القنطرة غرب ، وشركة (BEKO) للأجهزة الكهربائية التي بلغت المرحلة الاولي لاستثماراتها في مصر ١٢٠ مليون دولار وافتتحت مصنعها الأول في مصر في سبتمبر ٢٠٢٤ وتقوم حالياً بالتصدير لأربعين دولة من مصنعها في مصر بعد عام واحد فقط من الافتتاح مما يدل على نجاح الاستثمارات التركية في مصر.

كما شارك في المائدة المستديرة شركة Bony Socks وشركة Alpine وهما من كبري الشركات في تركيا في إنتاج الجوارب وقامتا بالاستثمار في مصر باستثمارات تقدر قيمتها بنحو ٢٠٠ مليون دولار، وشركة Bonna وهي أكبر شركة بورسلين مائدة في تركيا والتي تقوم بتأسيس مصنعها الأول في مصر حاليًا، وكذلك شركة Polaris للتنمية الصناعية التي تقوم بتطوير ثلاث مناطق صناعية في مصر ولديها استثمارات جديدة في ثلاث مناطق صناعية أخرى، فضلًا عن عدد آخر من الشركات التركية المشاركة التي تدرس نقل جزء من استثماراتها إلى مصر،

لقاءات مع المؤسسات المالية والشركات العالمية.

كما نظم المكتب مائدة مستديرة أخري للوزير بمقر غرفة تجارة استنبول، التقي خلالها الخطيب بمجلس ادارة الغرفة وعدد من الهيئات المهمة التابعة لها علي رأسها مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا حيث ساهم في تاسيس ١١ الف شركة ناشئة كما شارك ايضاً في المائدة المستديرة ( تكنوبارك استنبول ) التي تعد أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل Ecosystem يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في تركيا يضم ٥٠٠ شركة عالمية وتركية . حيث استعرض مديرها العام امكانات وفرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر .

كما شارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية المستثمرة في مصر والاخري تدرس تاسيس استثمارات جديدة وذلك في قطاعات الدواء والأجهزة الطبية - مكونات السيارات - المنسوجات والملابس الجاهزة - قطاع التجزئة .

واستعرض الخطيب، خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وجاذبيتها للاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل زمن الإفراج الجمركي حيث وجّهت شركة ال سي واكيكي التركية الشكر للسيد الوزير علي الإصلاحات الأخيرة التي ساهمت في توفير نفقات وتكاليف قيمتها ٥ مليون دولار علي الشركة منذ تطبيق الاجراءات الخاصة بتخفيض زمن الإفراج الجمركي

وتستثمر المجموعة في مجال التجزئة ولديها ٤٥ فرع في مصر وتخطط للوصول بعدد فروعها الي ١٠٠ فرع كما تمتلك مصنعين لانتاج الأقمشة والملابس وتخطط لتأسيس مصنعين جديدين للأحذية والجوارب.

كما تم تنظيم لقاء آخر للخطيب مع رئيس واعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك حيث ناقش معهم الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وخطط هذه الشركات لتوسيع حجم استثماراتها في مصر .

وقد صرح دكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري بأن زيارة المهندس حسن الخطيب الي تركيا عكست الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين حيث تم خلالها الاتفاق علي عقد الدورة الثانية لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوي في القاهرة مطلع ديسمبر القادم بعد توقف استمر لمدة ١٥ عاماً .

وتم الاتفاق علي عقد اجتماع تنسيقي افتراضي الأسبوع القادم بين التمثيل التجاري بصفته الامانة الفنية لهذه الآلية مع نظيره التركي .