قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات
30 دقيقة .. الأهلي يبحث عن أول الأهداف والزمالك يغلق المساحات
إعلام فلسطيني: انقطاع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد مؤتمر صناعة التعهيد في مصر
الشيخ خالد الجندي: الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة.. والله يحب سماع تضرع عبده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لقاءات مكثفة لوزير الاستثمار مع كبرى الشركات التركية

لقاءات لوزير الاستثمار
لقاءات لوزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

 قام مكتب التمثيل التجاري المصري في استنبول بتنظيم زيارة ناجحة  للمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى إسطنبول  خلال الفترة من ٣-٤ نوفمبر  ٢٠٢٥ أثناء مشاركته في اجتماعات الدورة الواحدة والأربعين لوزراء تجارة الكومسيك حيث تم إعداد برنامج مكثف من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى لسيادته.
فعلي صعيد الاجتماعات الحكومية والمنظمات الاقليمية فقد تم ترتيب مقابلة بين المهندس الوزير و وزير التجارة التركي أسفرت عن الاتفاق علي استضافة مصر خلال الفترة ١-٢ ديسمبر  ٢٠٢٥ للاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوي علي المستوي الوزاري بين مصر وتركيا والتي يتولي أمانتها الفنية التمثيل التجاري المصري وذلك في ضوء التطور الكبير في مستوي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

كما قام المكتب بترتيب مقابل gلوزير مع سكرتير عام مجموعة الثمانية الإسلامية في ضوء استضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة دول المجموعة مطلع ديسمبر القادم حيث تم بحث الاستعدادات والترتيبات التي تقوم بها مصر لاستضافة هذا الاجتماع الهام الذي يأتي كأحد المخرجات الرئيسية لقمة مجموعة الثمانية التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي.

كما قام المكتب بترتيب مائدة مستديرة للوزير مع  المجلس التركي للعلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK التقي خلالها الخطيب بنايل أولباك، رئيس المجلس التركي، ومايقرب من ٣٥ شركة تركية تعمل في قطاعات صناعية مختلفة.

لقاءات موسعة
واستعرض الخطيب، خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وجاذبيتها للاستثمار، كما رد عدد من الشواغل والاستفسارات التي وردت إليه من الشركات التركية المشاركة والتي تضمنت شركات مستثمرة في مصر بالفعل مثل (KCG) للمفروشات المنزلية التي تقوم بتصدير أغلب إنتاجها من مصر إلى (IKEA) وقام الوزير مؤخرًا بافتتاح مصنعها الثاني في مصر ويبلغ حجم استثماراتها حوالي ٤٠٠ مليون دولار وشركة ايروغلو القابضة، وهي من أكبر الشركات التركية المستثمرة في مصر والتي تدير ٤ مصانع في الإسماعيلية ودمياط كما قامت الشركة مؤخرًا بالتوسع باستثمارات جديدة في القنطرة غرب وقام دولة رئيس الوزراء بافتتاح مصنعها الجديد في القنطرة غرب ، وشركة (BEKO) للأجهزة الكهربائية التي بلغت المرحلة الاولي لاستثماراتها في مصر ١٢٠  مليون دولار وافتتحت مصنعها الأول في مصر في سبتمبر ٢٠٢٤ وتقوم حالياً بالتصدير لأربعين دولة من مصنعها في مصر بعد عام واحد فقط من الافتتاح مما يدل على نجاح الاستثمارات التركية في مصر.

كما شارك في المائدة المستديرة شركة Bony Socks وشركة Alpine وهما من كبري الشركات في تركيا في إنتاج الجوارب وقامتا بالاستثمار في مصر باستثمارات تقدر قيمتها بنحو ٢٠٠ مليون دولار، وشركة Bonna وهي أكبر شركة بورسلين مائدة في تركيا والتي تقوم بتأسيس مصنعها الأول في مصر حاليًا، وكذلك شركة Polaris للتنمية الصناعية التي تقوم بتطوير ثلاث مناطق صناعية في مصر ولديها استثمارات جديدة في ثلاث مناطق صناعية أخرى، فضلًا عن عدد آخر من الشركات التركية المشاركة التي تدرس نقل جزء من استثماراتها إلى مصر،
لقاءات مع المؤسسات المالية والشركات العالمية.

كما نظم المكتب مائدة مستديرة أخري للوزير بمقر غرفة تجارة استنبول، التقي خلالها الخطيب بمجلس ادارة الغرفة وعدد من الهيئات المهمة التابعة لها علي رأسها مركز تطوير الأعمال BTM الذي يعد أكبر حاضنة أعمال في تركيا حيث ساهم في تاسيس ١١ الف شركة ناشئة كما شارك ايضاً في المائدة المستديرة ( تكنوبارك استنبول ) التي تعد أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل Ecosystem  يعمل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في تركيا يضم ٥٠٠ شركة عالمية وتركية . حيث استعرض مديرها العام امكانات وفرص التعاون ونقل الخبرات مع مصر .

كما شارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية المستثمرة في مصر والاخري تدرس تاسيس استثمارات جديدة وذلك في قطاعات الدواء والأجهزة الطبية - مكونات السيارات - المنسوجات والملابس الجاهزة - قطاع التجزئة .

واستعرض الخطيب، خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية الحالية في مصر وجاذبيتها للاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل زمن الإفراج الجمركي حيث وجّهت شركة  ال سي واكيكي التركية الشكر للسيد الوزير علي الإصلاحات الأخيرة التي ساهمت في توفير نفقات وتكاليف قيمتها ٥ مليون دولار علي الشركة منذ تطبيق الاجراءات الخاصة بتخفيض زمن الإفراج الجمركي   
وتستثمر المجموعة في مجال التجزئة ولديها ٤٥ فرع في مصر وتخطط للوصول بعدد فروعها الي ١٠٠ فرع كما تمتلك مصنعين لانتاج الأقمشة والملابس وتخطط لتأسيس مصنعين جديدين للأحذية والجوارب.

كما تم تنظيم لقاء آخر للخطيب مع رئيس واعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك حيث ناقش معهم الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وخطط هذه الشركات لتوسيع حجم استثماراتها في مصر .

وقد صرح دكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري بأن زيارة المهندس حسن الخطيب الي تركيا عكست الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين حيث تم خلالها الاتفاق علي عقد الدورة الثانية لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوي في القاهرة مطلع ديسمبر القادم بعد توقف استمر لمدة ١٥ عاماً . 

وتم الاتفاق علي عقد اجتماع تنسيقي افتراضي  الأسبوع القادم بين التمثيل التجاري بصفته الامانة الفنية لهذه الآلية مع نظيره التركي .

وزير الاستثمار مصر تركيا شركات ناشئة التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

أراضي مشروع «مسكن 6»

للفئات المتوسطة والمتميزة .. خطوات حجز أراضي مشروع «مسكن 6» 2025

ترشيحاتنا

لقاءات لوزير الاستثمار

لقاءات مكثفة لوزير الاستثمار مع كبرى الشركات التركية

جانب من الاجتماع

رئيس تنمية القاهرة الجديدة يجتمع مع سكان “جنة” لمناقشة سبل الارتقاء بالخدمات

جانب من المشاركة

وزير الإسكان يتفقد جناح الوزارة بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة في دورته السادسة

بالصور

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد