حسن الخطيب بمنتدى الأعمال المصري الصيني: وافقنا على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن منتدى الأعمال المصري الصيني يؤكد حجم الشراكة الكبيرة بين مصر والصين، ويعكس التعاون بين البلدين في إطار من التكامل والاستدامة، مشيرًا إلى أن العلاقات تقوم على المصالح المتبادلة وتتطلب توازنًا أكبر لتحقيق توازن الميزان التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر لدعم التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى، بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، حيث أشار الخطيب إلى أن التعاون بين البلدين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، منها المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية بقناة السويس، مؤكداً الموافقة على زيادة مساحة المنطقة في الاجتماعات الأخيرة.

وأضاف الوزير أن الشراكات الصينية حققت نجاحات كبيرة في مصر، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى توقيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين عام 2014.

وأكد الخطيب أن مصر رغم التحديات العالمية، حققت نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ومشروعات كبرى في الطاقة المتجددة، ما جعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط، مشددًا على أن الهدف واضح وهو وضع مصر ضمن المراكز التجارية الرائدة في المنطقة.